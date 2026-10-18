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18 ottobre 2026
1 min di lettura
Sara Fratepietro

Due motociclisti feriti a Castelluccio, interviene elisoccorso

Due motociclisti feriti a Castelluccio, un uomo per schivare una macchina, una donna per un cane lungo la strada. Soccorsi da elisoccorso e ambulanza

Due motociclisti feriti a Castelluccio, interviene elisoccorso

Due motociclisti sono rimasti feriti in due distinti incidenti stradali avvenuti nel primo pomeriggio di oggi a Castelluccio di Norcia, a poca distanza l’uno dall’altro, nella zona del Pian Grande. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e l’elisoccorso Nibbio, oltre ai carabinieri della Compagnia di Norcia per i rilievi.

Secondo quanto ricostruito, il primo incidente, intorno alle 14, ha visto un motociclista che viaggiava lungo la provinciale in direzione delle Marche cadere a terra sembra per schivare un’auto. E’ stato soccorso dall’elisoccorso e trasportato all’ospedale di Terni in codice giallo, con un politrauma.

Il secondo sinistro ha invece coinvolto una donna, che transitava in direzione Norcia. Sarebbe caduta dalla moto a causa di un cane che all’improvviso avrebbe attraversato la carreggiata. La motociclista è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ambulanza all’ospedale di Spoleto, anche lei in codice giallo. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per risalire ai proprietari del cane e ad eventuali responsabilità.

(articolo in aggiornamento)

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Valnerina

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motociclisti feriti incidenti Castelluccio elisoccorso carabinieri Norcia Pian Grande incidenti

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