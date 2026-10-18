Da questa sera la Regione Umbria torna sugli schermi nazionali con la nuova campagna di promozione autunnale, presentata a Rimini durante il TTG con un evento fuori salone a Palazzo Buonadrata. "Raccontiamo una regione da vivere tutto l’anno e la magia del nostro autunno".

Una narrazione pensata per destagionalizzare i flussi e valorizzare territori, esperienze ed eccellenze.

Una campagna pensata per tutte le stagioni

Il nuovo capitolo prosegue il racconto avviato in primavera con uno stile originale, ironico e riconoscibile, volto a consolidare l’Umbria come meta fruibile durante l’intero arco dell’anno. Tornano i personaggi ambientati in ufficio e il collega che, partito per una vacanza in Umbria, non è più rientrato. A sorprendere questa volta è l’irruzione di un cane da tartufi, icona della stagione e delle sue esperienze più identitarie.

Programmazione e focus territoriali

La pianificazione prevede una copertura ampia e mirata. In onda due spot da 30 secondi, cinque soggetti da 15 secondi dedicati ad altrettante aree e una versione cinematografica da un minuto. La messa in onda comprende Rai, Mediaset e La7 con passaggi nelle fasce di maggiore ascolto e in prossimità dei principali telegiornali.

Trasimeno

Valnerina

Parco del Monte Cucco

Orvietano

Media Valle del Tevere

La declinazione territoriale rafforza il posizionamento dell’Umbria come mosaico di paesaggi e comunità, mettendo in evidenza vocazioni diverse e complementari.

Le parole dell’assessora

"Vogliamo raccontare un’Umbria capace di emozionare e sorprendere in ogni periodo dell’anno – dichiara l’assessora regionale al Turismo Simona Meloni –. L’autunno è una stagione straordinaria per scoprire i nostri borghi, i paesaggi, il tartufo, le produzioni di qualità e il patrimonio culturale. Con questa campagna rafforziamo la riconoscibilità della nostra destinazione e valorizziamo anche i territori meno conosciuti cercando anche di destagionalizzare i flussi. La nostra sfida è costruire un turismo sempre più diffuso, sostenibile e capace di generare opportunità per le comunità locali".

Dal set allo sguardo internazionale

La promozione prosegue su stampa e cinema con un progetto visivo collegato agli scatti realizzati da Steve McCurry durante un workshop dedicato alla spiritualità. Le immagini saranno esposte dal 29 ottobre all’Accademia di Belle Arti di Perugia, creando un ponte tra comunicazione turistica e fotografia d’autore. Lo spot è inoltre visibile sul canale YouTube di UmbriaTourism.

Perché conta per l’Umbria

La scelta di parlare d’autunno mette al centro un patrimonio che in Umbria trova un equilibrio naturale tra borghi, paesaggi e cultura del tartufo. La campagna lavora sulla destagionalizzazione, obiettivo strategico per distribuire i flussi, ridurre la pressione nei picchi e creare valore nei territori meno noti. È un approccio che può rafforzare le economie locali, sostenere l’occupazione nei servizi e offrire nuove opportunità alla filiera dell’accoglienza.

Valorizzazione dei territori oltre le mete più battute

Promozione integrata tra natura, cultura ed enogastronomia

Esperienze autentiche come leva di qualità

Prospettive e opportunità

La continuità tra spot, focus territoriali e mostra fotografica apre a un percorso di comunicazione coerente con la vocazione dell’Umbria. La sfida è consolidare nel tempo un’immagine di destinazione sostenibile, capace di unire accoglienza diffusa e qualità dell’esperienza. La strada indicata è chiara: collaborazione tra istituzioni, operatori e comunità per trasformare la visibilità in visite consapevoli e ritorni concreti per il territorio.