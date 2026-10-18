Un servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Perugia e condotto dalla Compagnia di Foligno, ha intensificato i presidi nella fascia notturna tra i territori comunali di Foligno e Spello. L’azione, pensata per innalzare la sicurezza e contrastare fenomeni di degrado urbano, ha avuto come obiettivi la prevenzione dei reati predatori, il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e la tutela dell’incolumità degli utenti della strada.

Il servizio straordinario sul territorio

L’operazione si è sviluppata attraverso numerosi posti di controllo lungo le principali arterie che collegano i due Comuni, con un impianto operativo mirato e continuativo nella fascia oraria più esposta a condotte illecite e rischiose. L’impostazione ha privilegiato un approccio preventivo, capace di combinare presidio visibile, verifiche puntuali su persone e veicoli e ispezioni nei luoghi pubblici maggiormente frequentati.

Nel perimetro dell’attività rientra anche la verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada, con particolare attenzione alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe, fattori che incidono in maniera decisiva sulla gravità degli incidenti notturni.

Gli esiti dei controlli

Il bilancio complessivo evidenzia una copertura ampia del territorio e risultati operativi specifici:

195 persone controllate

117 autovetture verificate

5 esercizi pubblici ispezionati

21 soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale controllati

8 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, per un importo complessivo di oltre 1.500 euro

Nel corso dei controlli i militari hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Spoleto un 22enne per detenzione ai fini di spaccio, trovato in possesso di circa 6 g di hashish, e un 32enne per guida in stato di ebbrezza, sorpreso con un tasso alcolemico di 1,73 g/l. Per quest’ultimo è stato disposto anche il ritiro della patente di guida.