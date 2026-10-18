Abbonati

Ricerca nel Sito

Oggi in Umbria
18 ottobre 2026
2 min di lettura
Amministratore

Foligno e Spello: controlli notturni dei Carabinieri, due denunce e 8 sanzioni

Foligno e Spello, controlli notturni: 195 persone e 117 veicoli controllati, due denunce, 8 sanzioni oltre 1.500 euro, verifiche su 5 locali e 21 soggetti.

Foligno e Spello: controlli notturni dei Carabinieri, due denunce e 8 sanzioni

Un servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Perugia e condotto dalla Compagnia di Foligno, ha intensificato i presidi nella fascia notturna tra i territori comunali di Foligno e Spello. L’azione, pensata per innalzare la sicurezza e contrastare fenomeni di degrado urbano, ha avuto come obiettivi la prevenzione dei reati predatori, il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e la tutela dell’incolumità degli utenti della strada.

Il servizio straordinario sul territorio

L’operazione si è sviluppata attraverso numerosi posti di controllo lungo le principali arterie che collegano i due Comuni, con un impianto operativo mirato e continuativo nella fascia oraria più esposta a condotte illecite e rischiose. L’impostazione ha privilegiato un approccio preventivo, capace di combinare presidio visibile, verifiche puntuali su persone e veicoli e ispezioni nei luoghi pubblici maggiormente frequentati.

Nel perimetro dell’attività rientra anche la verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada, con particolare attenzione alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe, fattori che incidono in maniera decisiva sulla gravità degli incidenti notturni.

Gli esiti dei controlli

Il bilancio complessivo evidenzia una copertura ampia del territorio e risultati operativi specifici:

  • 195 persone controllate

  • 117 autovetture verificate

  • 5 esercizi pubblici ispezionati

  • 21 soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale controllati

  • 8 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, per un importo complessivo di oltre 1.500 euro

Nel corso dei controlli i militari hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Spoleto un 22enne per detenzione ai fini di spaccio, trovato in possesso di circa 6 g di hashish, e un 32enne per guida in stato di ebbrezza, sorpreso con un tasso alcolemico di 1,73 g/l. Per quest’ultimo è stato disposto anche il ritiro della patente di guida.

Questo articolo è stato generato con il supporto dell'intelligenza artificiale.

Tag

Foligno

Parole chiave

Foligno Spello Carabinieri controlli notturni sicurezza stradale spaccio di droga Umbria Codice della Strada

Articoli correlati

Notizie dall’Umbria tra fatti, analisi e contesto. TuttOggi racconta il territorio a partire da chi lo vive, ci lavora e lo costruisce ogni giorno.

TUTTOGGI.INFO Edito da Associazione Culturale TUTTOGGI Piazza Sansi 5 | 06049 Spoleto (PG) CF 93026830542 | PI 03699290544 Iscrizione al Registro per la Pubblicazione di Giornali e Periodici del Tribunale di Spoleto n. 05/2007 del 18/09/2007 Iscrizione al ROC n. 33578 La testata percepisce i contributi statali diretti ai sensi del D. Lgs. 70/2017, sulla base della delega conferita come previsto dalla L. 198/2016 - Trasparenza.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

TuttOggi.info è una testata associata all'Unione Stampa Periodica Italiana USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso quello digitale, e ha come scopo rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela degli interessi professionali, morali e materiali dell'intera categoria.

DISCLAIMER PUBBLICITA’

La pubblicità su questo giornale viene segnalata in modo trasparente. Gli sponsor ospitati su TuttOggi.info acquistano appositi spazi in cui appaiono banner grafici o redazionali commerciali pubblicati nella sezione "Vetrina".

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video contrassegnati da © è vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale, se non autorizzata senza il consenso scritto dell’editore. Il logo di TuttOggi è stato realizzato da ElisabettaSeverini.com

PRIVACY POLICY E COOKIE POLICY

CONTATTI

Tutti i Riferimenti per metterti in contatto con i giornalisti di TuttOggi.info, segnalare notizie o risolvere problemi con il giornale

© 2026 TuttOggi

Built with Press Plus