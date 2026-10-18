Un aereo da turismo partito da Terni, con a bordo due ternani di circa 50 anni, è caduto poco fuori dalla pista dell’Avioclub Madonna di Loreto, nel territorio di Recanati, in provincia di Macerata. L’incidente si è verificato in fase di atterraggio, quando il P92 è finito contro un capannone situato oltre l’area di pista.

Secondo le prime ricostruzioni, il pilota avrebbe tentato di recuperare quota dopo avere probabilmente mancato l’allineamento con la pista, senza riuscirci. La struttura industriale colpita non risulterebbe aver subito danni significativi.

Le testimonianze e i riscontri

Sul posto è giunto il titolare dell’azienda interessata, che ha riferito un quadro immediato della situazione all’interno del capannone. “Ha rotto tutta la vetrata, per terra c’è benzina e c'è olio” ed ha aggiunto che uno dei due uomini a bordo, subito dopo l’impatto, era in grado di camminare autonomamente. L’azienda risulta dotata di telecamere, che tuttavia non registrano in memoria da alcuni mesi.

Condizioni dei feriti e soccorsi

I soccorritori sono intervenuti rapidamente. Il pilota è stato trasferito in elisoccorso ed è in condizioni considerate più gravi. Entrambi gli occupanti, secondo le informazioni sanitarie disponibili, sono sempre rimasti coscienti e sono stati portati all’ospedale regionale di Ancona.