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18 ottobre 2026
2 min di lettura
Sara Fratepietro

Controlli sulla movida, trovato locale irregolare a Maratta

Operazione movida sicura a Terni, controllati in 105. Scoperto locale irregolare a Maratta. Cinque misure di prevenzione emesse dal questore di Terni.

Controlli sulla movida, trovato locale irregolare a Maratta

Un locale irregolare, 105 persone controllate e 5 misure di prevenzione emesse dal questore di Terni Carmine Mosca. Sono questi i risultati dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal questore nell’ambito dell’operazione “movida sicura” che si sono svolti sabato 17 ottobre. In campo personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, con il supporto di un’unità cinofila antidroga della Questura di Firenze.

I controlli hanno interessato le principali piazze e vie del centro storico, con particolare attenzione alle aree già oggetto di segnalazioni per attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Complessivamente sono state identificate 105 persone, di cui 14 con precedenti di polizia, controllati 4 esercizi pubblici.

Trovato locale irregolare a Maratta

Verifiche non solo nel centro di Terni: sotto la lente un circolo in zona Maratta, dove personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura, insieme alla Polizia Locale e ai Vigili del Fuoco, ha riscontrato diverse irregolarità. Nel locale, all’interno del quale sono stati identificati 25 avventori, è stata accertata l’organizzazione di attività di pubblico spettacolo in assenza della prescritta autorizzazione, nonché la mancanza del certificato di agibilità previsto dalla normativa di pubblica sicurezza. Sono state inoltre rilevate difformità rispetto alla documentazione relativa all’impatto acustico.

Emesse 5 misure di prevenzione

Parallelamente all’attività di controllo del territorio, prosegue l’azione di prevenzione del Questore Mosca, che ha disposto cinque ulteriori provvedimenti nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi o coinvolti in episodi di illegalità.

In particolare, sono stati emessi:

  • Un ammonimento per atti persecutori (stalking);

  • Un avviso orale con prescrizioni nei confronti di un cittadino marocchino con precedenti penali per lesioni personali e spaccio di sostanze stupefacenti;

  • Un DASPO urbano nei confronti di un cittadino albanese arrestato dai Carabinieri per spaccio di stupefacenti, al quale è stato vietato l’accesso ai locali situati in alcune vie del centro storico, nonché lo stazionamento nelle vicinanze di diversi istituti scolastici della città;

  • Un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per tre anni nel Comune di Attigliano, emesso su proposta della Compagnia Carabinieri di Amelia nei confronti di un uomo con precedenti;

  • Un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per tre anni nel Comune di Terni nei confronti di un cittadino albanese con precedente per spaccio di sostanze stupefacente.

Tag

Terni

Parole chiave

movida sicura locale irregolare Terni Questura misure prevenzione questore carmine mosca

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