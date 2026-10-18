Un locale irregolare, 105 persone controllate e 5 misure di prevenzione emesse dal questore di Terni Carmine Mosca. Sono questi i risultati dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal questore nell’ambito dell’operazione “movida sicura” che si sono svolti sabato 17 ottobre. In campo personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, con il supporto di un’unità cinofila antidroga della Questura di Firenze.

I controlli hanno interessato le principali piazze e vie del centro storico, con particolare attenzione alle aree già oggetto di segnalazioni per attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Complessivamente sono state identificate 105 persone, di cui 14 con precedenti di polizia, controllati 4 esercizi pubblici.

Trovato locale irregolare a Maratta

Verifiche non solo nel centro di Terni: sotto la lente un circolo in zona Maratta, dove personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura, insieme alla Polizia Locale e ai Vigili del Fuoco, ha riscontrato diverse irregolarità. Nel locale, all’interno del quale sono stati identificati 25 avventori, è stata accertata l’organizzazione di attività di pubblico spettacolo in assenza della prescritta autorizzazione, nonché la mancanza del certificato di agibilità previsto dalla normativa di pubblica sicurezza. Sono state inoltre rilevate difformità rispetto alla documentazione relativa all’impatto acustico.

Emesse 5 misure di prevenzione

Parallelamente all’attività di controllo del territorio, prosegue l’azione di prevenzione del Questore Mosca, che ha disposto cinque ulteriori provvedimenti nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi o coinvolti in episodi di illegalità.

In particolare, sono stati emessi: