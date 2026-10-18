Stefano Bandecchi, scaricato dai suoi stessi consiglieri, sta valutando le dimissioni da sindaco di Terni dopo la crisi politica aperta dai dissidenti di Alternativa Popolare che sono passati ufficialmente all'opposizione. Quello che sembra un colpo di scena, in realtà, potrebbe essere un 'calcolo' di Bandecchi che potrebbe aver preso la palla al balzo per dare seguito una decisione che forse aveva già in cuor suo. I modi insolitamente dimessi e pacati con i quali Bandecchi ha commentato la sostanziale perdita della maggioranza a Palazzo Spada, a una lettura attenta, potrebbero essere un elemento che confermerebbe una strategia già pianificata: non saranno certo state le infuocate note delle varie forze politiche che chiedono le dimissioni ad aver spinto il sindaco a ripensare il suo futuro lontano da Terni e verso Roma.

Bandecchi valuta dimissione, le tappe della crisi politica

Al di là di presunte responsabilità, il suo mandato verrà ricordato (in ordine sparso) come quello sotto il quale la Ternana è fallita nell'anno del centenario, degli sputi alla curva rossoverde e a un cittadino ternano sotto Palazzo Spada, risse sfiorate in consiglio comunale, indagini della Finanza (su più fronti), processi, figuracce politiche come quella dell'alleanza col centrodestra della Tesei alle Regionali, la mancata chiusura del cantiere del teatro Verdi, la gestione fallimentare del Pala Terni, intemperanze varie (finite anche agli onori delle cronache nazionali) durante i consigli che hanno portato il Ministero dell'Interno a monitorare quello che succede a Terni, l'impoverimento culturale ed economico della città; niente che qualche colata di asfalto possa coprire.

Bandecchi scaricato dai fedelissimi

Tutto è ancora in fase di studio da parte di Bandecchi che, nei prossimi giorni, è chiamato a una scelta definitiva sul suo futuro da sindaco. Durante il suo mandato, probabilmente il dominus pensava di poter tenere più 'guinzaglio corto' i suoi fedelissimi che alla fine a Terni ci vivono e devono rendere conto agli elettori. Dal primo assessore che osò mettersi contro l'esecutivo, tutti ricorderanno Lucio Nichinonni, c'è stata poi un'inesorabile emorragia da AP che ha perso anche il suo capogruppo Guido Verdecchia, il fedelissimo Riccardo Corridore, i 4 dissidenti appunto e anche la fiducia di altri consiglieri che non hanno avuto il coraggio di farsi avanti: fino al rimpasto di Giunta e l'azzeramento degli assessori politici. Bandecchi aveva provato a circondarsi solo di uomini di fiducia, ma il fortino non ha resistito.

Interesse e interessi

Alla fine l'interesse dell'imprenditore, quello economico, prevale su quello politico, perché in fin dei conti ci vuole un po' di impegno per affrontare un mandato da sindaco: il tempo perso a organizzare difese legali per le varie questioni giudiziarie che lo riguardano, a ricomporre crisi di maggioranza, ad affrontare problemi che probabilmente non aveva messo in conto, non sono cosa di poco conto per un imprenditore che ha fatturati milionari. Probabilmente, qualora Bandecchi dovesse scegliere la via delle dimissioni, continuerebbe a seguire gli interessi economici che ha maturato in città con il progetto stadio-clinica (che ha praticamente monopolizzato il dibattito politico con la questione dei vari conflitti di interessi), la Ternana Women, la Nuova Ternana, il Pala Terni, e la rete di interdipendenze con la quale ha avvolto i ternani che per un bel po' dovranno comunque fare i conti sempre con Bandecchi.

Lo scenario di eventuali dimissioni, arriva il commissariamento

Qualora il sindaco Bandecchi dovesse decidere per le dimissioni, ci sarebbe un ‘periodo finestra’ di 20 giorni dalla presentazione formale delle dimissioni, in cui il sindaco può decidere di revocarle. In questo lasso di tempo, il sindaco resta in carica in regime di prorogatio per gestire solo gli affari correnti. Il vicesindaco sostituisce il sindaco temporaneamente in caso di impedimento, ma non assume automaticamente la carica definitiva. Trascorso il ventesimo giorno senza revoca, le dimissioni diventano definitive ed irrevocabili. La conseguenza diretta è lo scioglimento del consiglio comunale, si applica infatti la regola del simul stabunt, simul cadent (insieme stanno, insieme cadono): il consiglio comunale e la giunta vengono sciolti automaticamente. Il Comune verrebbe dunque commissariato dal Prefetto che nomina un commissario prefettizio (o straordinario) per la gestione provvisoria dell'ente fino alle nuove elezioni.