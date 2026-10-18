L’operazione congiunta di polizia locale e carabinieri ha portato alla denuncia e alla successiva espulsione di un giovane spacciatore a Città della Pieve.

Tutto è iniziato nei pressi della farmacia della frazione di Moiano, dove una pattuglia della Polizia Locale si è avvicinata a un'auto ferma nello stallo riservato ai disabili. Alla guida c'era un 24enne che, invitato dagli agenti a spostarsi, ha percorso solo pochi metri prima di fermarsi nuovamente. Gli agenti hanno quindi proceduto a ulteriori accertamenti sul veicolo, rilevando che lo stesso risultava già segnalato.

Una volta identificato il conducente, la Polizia Locale ha accertato che era in Italia con il visto scaduto e ha chiesto l’intervento dei Carabinieri. I militari hanno avviato le procedure completando in meno di 24 ore gli adempimenti necessari al decreto di espulsione, emesso dal Prefetto e convalidato dal Giudice di Pace, e all’emissione dell’ordine di allontanamento da parte del Questore di Perugia.

Sul posto è intervenuta tempestivamente una pattuglia dell'Aliquota Radiomobile di Città della Pieve: i militari hanno subito riconosciuto il giovane, già noto per precedenti controlli.

Durante la perquisizione, a terra nei pressi dell'auto, è stato recuperato un vecchio contenitore per rullini fotografici contenente tre dosi di cocaina. Secondo gli inquirenti, il pusher era in attesa di un cliente che, alla vista delle forze dell'ordine, si è dileguato.

Il 24enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia e, espletate le formalità di rito presso la caserma, il giorno seguente è stato accompagnato alla frontiera in esecuzione dell’ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal Questore di Perugia.