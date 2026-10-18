È stato sorpreso mentre nascondeva della droga tra i capannoni dell’area industriale di Umbertide un uomo di 32 anni, arrestato dai carabinieri della Compagnia di Città di Castello. L’operazione si inserisce nei controlli aumentati nell’area proprio compresa tra Umbertide e la frazione tifernate di Trestina.

Nel weekend, i militari delle Stazioni e del Nucleo Radiomobile hanno svolto attività di prevenzione e repressione dei reati, focalizzando l’attenzione sui furti in abitazione e sullo spaccio di sostanze stupefacenti, effettuando posti di controllo e servizi di vigilanza lungo le principali arterie stradali della zona.

In particolare, un 32enne è stato notato mentre cercava di occultare degli oggetti tra i capannoni della zona industriale di Umbertide. Il controllo immediato dei Carabinieri ha permesso di rinvenire nella sua disponibilità 31 involucri termosaldati di cocaina, del peso complessivo di circa 29 grammi. Al termine delle formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Perugia, che conduce le indagini, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del locale Comando Compagnia, in attesa del giudizio direttissimo. All’esito dell’udienza il Giudice del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto e la difesa dell’uomo ha avanzato la richiesta di patteggiamento.

Sempre nel corso delle attività, i Carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Perugia 4 persone, di età compresa tra i 25 e i 45 anni, per possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti (hashish e cocaina). Inoltre, un uomo di 41 anni è stato sanzionato per aver condotto un motociclo con la patente di guida revocata.

Analoghi servizi straordinari di controllo da parte dei carabinieri tifernati proseguiranno nelle prossime settimane.