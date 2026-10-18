Il nuovo Piano sanitario regionale, quello che interessa il futuro assetto di Asl, Aziende ospedaliere, nosocomi e case di comunità per gli abitanti dei 92 comuni dell’Umbria, sarà (pre)adottato dalla Giunta entro fine mese, presumibilmente già il prossimo 28 ottobre.

E’ quanto trapela, in attesa di conferme ufficiali, dopo la riunione che la Presidente Stefania Proietti ha tenuto venerdì sera in una struttura ricettiva di Assisi con tutti consiglieri di maggioranza. Vertice al quale era attesa anche la d.g. della sanità Daniela Donetti la quale però, prolungandosi il dibattito politico, alla fine ha abbandonato la riunione per altri impegni. Ad allungare gli interventi è stata la discussione sulla proposta di legge regionale sul “suicidio medicalmente assistito”, depositata a settembre 2025 e su cui pende la diffida del comitato Luca Coscioni promotore della campagna Liberi Subito a discuterla già il prossimo 22 ottobre: tema alquanto delicato - la Presidente Proietti nutre sul testo più di un dubbio - e comunque non ancora calendarizzato per ottobre.

Quello della sanità comunque è stato il tema cardine della serata con la Governatrice e i consiglieri regionali che hanno concordato come la proposta avanzata dal Partito democratico – che Tuttoggi aveva potuto documentare in anteprima (CLICCA QUI) – sia sostanzialmente attuabile, sempreché passi il vaglio definitivo degli uffici tecnici presieduti dalla Donetti, già comunque al lavoro con gli aggiustamenti da fare.

E con due alert, di cui si è parlato ad Assisi e che devono avere le ufficiali conferme, che rappresentano un vulnus politico di non poco conto: per due nosocomi, il Dea di II livello di Terni e il Dea di I livello di Spoleto ci sarà la necessità di chiedere una deroga.

Scontata per il nosocomio ternano, viste anche le positive interlocuzioni avute con Agenas (l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), tutta da comprendere per quello di Spoleto, l’anello debole della proposta dei dem che, in un batter di ciglio, hanno letteralmente modificato i confini della cosiddetta Area vasta, per trent’anni sulla direttrice Foligno-Spoleto (con le ipotesi di prolungarla fino a Narni con la Via della Flaminia, più tardi con l’istituzione della Terza Provincia) ed oggi sull’asse Bastia-Assisi-Foligno-Trevi con la città dei falchetti che vedrà il proprio nosocomio rendere servizio a oltre 180mila abitanti.

Ben oltre il minimo richiesto per un Dea 1, previsto dal DM70 per almeno 150mila abitanti (e fino a 300.000).

Non è un caso che il documento del pd regionale non faccia cenno né alle tipologie di servizi destinati ai “5 Dea di 1° livello” (Foligno, Orvieto, Branca, Città di Castello e Spoleto), né, soprattutto, alle necessarie coperture finanziarie per realizzare una simile rete sanitaria regionale.

Non c’è stata Giunta regionale, negli ultimi 26 anni, che, sulla spesa sanitaria, non abbia infatti ricevuto le bacchettate della Corte dei Conti.

E si ritorna così alle promesse da campagna elettorale, quelle che, l’interessante disegno di legge di Carlo Cottarelli, giunto ormai a 140mila firme (clicca qui) vuole introdurre: i programmi elettorali “dovranno indicare non solo cosa i partiti politici promettono, ma anche da dove arriveranno i soldi per finanziare le misure promesse, incluso l’indebitamento”.

Il caso “Spoleto”

Non ci voleva molto per comprendere che proprio Spoleto rischia di pagare il prezzo più alto, sempreché la Regione non metta mano al portafogli. Con la città del festival a dir poco stordita dalle tante, troppe prese di posizione Da quelle entusiastiche di Pd e M5S, alle (poche) critiche delle opposizioni. Riavvolgiamo il nastro. L’assemblea del pd regionale, apertasi addirittura con ben 4 interventi spoletini (Lisci a braccio, Cesaretti e Chiodetti che hanno letto il proprio documento, Trippetti che si è tenuto largo dallo scendere sul problema locale), si è conclusa con un voto quasi unanime: circa 130 sì (su 250 convocati) e 1 solo no (spoletino), ma anche la preoccupante affermazione del potente assessore al bilancio e medico Tommaso Bori che ha chiaramente detto di non essere totalmente d’accordo con il documento.

Sull’orlo di una crisi di comunicati

Che qualcosa non tornasse lo si è capito nei giorni a seguire con la segreteria cittadina del consigliere regionale Stefano Lisci “costretta” ad emettere ben 3 comunicati stampa in appena 4 giorni, tutti dal fine non proprio chiaro. Come il primo con cui si annuncia trionfalmente il ritorno di Spoleto a Dea1 con la fine del terzo polo chiamando poi in causa il sindaco auspicando che “abbia intrapreso un percorso analogo, attivando le necessarie interlocuzioni politiche e istituzionali, a partire da quelle con la Presidente della Regione Stefania Proietti. Ad oggi, tuttavia, non abbiamo notizia di prese di posizione altrettanto chiare né di iniziative specifiche portate avanti in questa direzione. Ci auguriamo che anche il Sindaco stia lavorando per il medesimo obiettivo e che possa rendere note alla città le iniziative intraprese e gli eventuali impegni ottenuti. L'approvazione del documento rappresenta ora un fatto politico di particolare rilievo: la Presidente Stefania Proietti ha a disposizione un indirizzo ufficiale del Partito Democratico, principale forza politica della maggioranza che sostiene la sua Giunta”.

Come a dire, se sarà riattivato è merito nostro, se chiuso è colpa di Sisti? E della Proietti? Sentito sull’argomento, il primo cittadino, presente il presidente del Consiglio comunale, ha confermato di “aver fatto e di fare tutto ciò che è in proprio potere per la salvaguardia del San Matteo degli Infermi”. Sfugge peraltro la “denuncia” politica, se non fosse che i dem festivalieri non vogliono il secondo mandato Sisti, visto che il piddì è la prima forza della maggioranza a Palazzo Donini. E quindi in grado di ottenere tutto, o quasi.

Le repliche al documento anticipato da Tuttoggi e alla dichiarazione di Lisci & Co. non si sono fatte attendere. Ad iniziare è stato Sergio Grifoni (Obiettivo comune, lista civica di area centrodestra) che parla di un documento “costruito in previsione dei prossimi appuntamenti elettorali…con Spoleto staccato da Foligno con il superamento del Terzo Polo e dei primariati “a scavalco” (ovvero un primario resta in servizio in entrambi gli ospedali) e” quindi “con Spoleto che da solo non potrà rispettare i parametri di legge e, se non ottiene la deroga per il Punto nascita, cosa non facile, perderà la caratteristica di ospedale di emergenza-urgenza, finendo declassato”.

Seguito da Insieme per Spoleto (Cintioli, Loretoni e Piccioni, civici di area centro sinistra) soddisfatti per il superamento del ‘terzo polo’ nella sua “impostazione originaria che concentra l’urgenza in una sede e relega all’altra funzioni residuali, trasformando quello spoletino in una struttura di secondo rango. Nulla però è stato fatto per resttuire agli spoletini il loro ospedale dell’emergenza urgenza. Se come dice giustamente il pd la distanza geografica non può diventare distanza dal diritto alla salute, proprio lo svuotamento di Spoleto costringerà i cittadini anche della Valnerina a trasferimenti più lunghi” con il richiamo diretto al Pd spoletino, umbro e alla Giunta regionale “a prendersi le proprie responsabilità, non bastano documenti condivisi sulle grandi linee, serve una scelta scritta e vincolante perché Spoleto abbia reparti aperti, medici e infermieri stabili, primariati creati, servizi garantiti h24 e istituzioni che mantengano le promesse fatte”.

Non meno teneri i consiglieri Alessandra Dottarelli e Gianmarco Profili (Alleanza civica) che scrivono come il “Pd abbia blindato Foligno, condannando Spoleto all’isolamento e a rischio declassamento. Con Foligno che raggiungerà la soglia dei 150mila abitanti, 5 ospedali (Terni, Orvieto, Branca, Castello e Spoleto) resteranno solo se arriveranno le deroghe, che nessuno può garantire che vengano concesse. Non a caso il documento dem definisce Foligno "nodo spoke di primo livello qualificato" e presidio centrale per un'area vasta; gli promette investimenti in personale e tecnologie e una Casa della Comunità con risorse "certe e tempestive". Foligno è di fatto blindato come terzo ospedale della regione. Spoleto isolata. Spoleto, per collocazione geografica e popolazione, anche contando i territori limitrofi, è lontanissima dalla soglia dei 150mila abitanti. Nel documento è soltanto un nome in un elenco, senza un ruolo definito e senza un impegno concreto. Se la deroga non verrà concessa, l'ospedale di Spoleto perderà il DEA e sarà declassato a ospedale di base. A quel punto diventerebbe definitivamente irraggiungibile anche il progetto di un terzo polo Spoleto-Foligno con un nuovo ospedale nel mezzo. La scelta del PD, nei fatti, lo seppellisce. Oggi a Spoleto non c'è nemmeno il personale per riaprire la cardiologia, annunciata da Stefano Lisci l'8 luglio 2025 e ancora chiusa. Il documento non dice chi garantirà i primari a Spoleto, né in quali tempi. Il PD spoletino avrà il coraggio di dire ai propri vertici regionali che Spoleto non è sacrificabile? I cittadini meritano risposte chiare”.

Un fuoco nemico, ma anche potenzialmente futuro alleato (come insieme per Spoleto), che ha fatto saltare i canoni della comunicazione politica.

Il tam tam sui social e l’odore di propaganda elettorale avvertito dall’elettorato (a Spoleto si voterà nella prossima primavera), costringe il Pd di Lisci ad uscire con una nota in replica alle minoranze, avendo attenzione di non citare la lista di Cintioli-Loretoni-Piccioni. Nota che fa trasparire più una debolezza che la “forza” che si conviene con chi a Palazzo Cesaroni ha i numeri per fare la differenza: “Esponenti della stessa area politica che nel 2020 riconvertì l’Ospedale San Matteo degli Infermi e deliberò il Terzo polo Foligno-Spoleto, impartiscono lezioni sul futuro del San Matteo degli Infermi. È legittimo criticare le scelte dell'attuale maggioranza, ma sarebbe altrettanto doveroso riconoscere le responsabilità politiche delle decisioni assunte quando erano loro a governare la Regione. Gli spoletini ricordano bene Sergio Grifoni e la roulotte in piazza della Vittoria per difendere l'ospedale. Ricordano altrettanto bene il suo passaggio dal centrosinistra al centrodestra, fino alla candidatura a sindaco sostenuta dalle stesse forze politiche che governavano la Regione con Donatella Tesei. La roulotte è sparita, le alleanze sono cambiate. E la coerenza? Ci chiediamo poi quali posizioni abbiano assunto i rappresentanti di Alleanza Civica durante le mobilitazioni che hanno visto impegnati il Pd, le altre forze del centrosinistra, i Comitati cittadini e tanti spoletini nella difesa del San Matteo degli Infermi. Il nostro documento riconosce il ruolo dei DEA di I livello nella rete ospedaliera umbra e richiama espressamente il presidio di Spoleto. Un indirizzo politico che dovrà trovare piena attuazione nel nuovo Piano socio-sanitario regionale. Il Partito Democratico di Spoleto continuerà a sostenere questo obiettivo, ma la difesa del San Matteo degli Infermi non può essere lasciata soltanto al PD e ai Comitati cittadini. Chiediamo quindi alle altre forze politiche della maggioranza comunale e soprattutto al Sindaco di Spoleto di esprimere finalmente una posizione chiara: sostengono il mantenimento del DEA di I livello? Quali iniziative hanno intrapreso con la Regione per il ripristino dei servizi? Il Sindaco, primo rappresentante della nostra comunità, ha il dovere di tutelare la salute dei cittadini e di rendere conto delle proprie iniziative. Spoleto non ha bisogno di silenzi o ambiguità, ma di impegni chiari e risultati concreti. Il Partito Democratico di Spoleto continuerà a fare la propria parte, senza arretrare di un passo”.

Detto fatto, arriva il comunicato pentastellato che però non cita la proposta del pd regionale ma rivendica il proprio ruolo nella partita. Denunciando così, ce ne fosse stato mai bisogno, come il “campo largo” a Spoleto sia tutt’altro che unito: “Il M5S è sempre stato in prima linea, anche nel lavoro di approfondimento che ha permesso di evidenziare gli errori della richiesta di deroga per la riapertura del punto nascita, presentata dall'allora assessore regionale Luca Coletto. Abbiamo inoltre sempre sostenuto documenti e mozioni consiliari finalizzati al rilancio del San Matteo e alla tutela della rete ospedaliera umbra, anteponendo l'interesse della comunità alle divisioni politiche. Su quella stessa richiesta di deroga abbiamo inoltre presentato un esposto sulle gravi carenze documentali di allora, insieme ai nostri rappresentanti regionali e parlamentari. La nostra disponibilità al confronto e al dialogo con le forze alleate non è mai venuta meno. Chiediamo quindi che non vi siano dubbi rispetto la nostra posizione consapevoli che collaborare per il bene di Spoleto non significa rinunciare alla coerenza, ma saper costruire obiettivi condivisi nel rispetto reciproco. In questa fase, mentre i nostri rappresentanti regionali sono impegnati nel lavoro per la definizione del nuovo Piano socio-sanitario regionale, è importante mantenere il confronto sui contenuti e sulle soluzioni concrete. È un passaggio decisivo per il futuro del San Matteo e dell'intera sanità umbra, che richiede responsabilità e capacità di collaborazione”.

Non resta che giocare l’ultima carta, quasi surreale, con la segreteria festivaliera che intervista se stessa, ovvero dirama le dichiarazioni di Paolo Di Loreto, già direttore regionale nell’era Lorenzetti-Marini, il quale spiega perché Spoleto può e deve rientrare anche nell’ambito degli stringenti paletti imposti dal DM 70. Leggiamo i punti più importanti:

“Abbiamo chiesto al dottor Paolo Di Loreto, nostro rappresentante al tavolo tecnico regionale sulla sanità, di chiarire il significato concreto del documento politico. ‘L’importanza che il documento dem ha per il futuro dell’Ospedale di Spoleto è chiarissimo fin dall’apertura in cui si afferma di ‘superare l’articolazione della rete regionale dell’emergenza-urgenza prevista dalla DGR n. 1399 del dicembre 2023, amministrazione Tesei, a partire dal superamento dell’esperienza del terzo polo ospedaliero.

La DGR n. 1399 del 2023 effettuava il ridimensionamento del Presidio, riducendo di 25 posti letto la dotazione della struttura e sopprimendo le Unità operative di urologia, pediatria e neurologia, requisiti indispensabili per la classificazione di un Ospedale DEA di I Livello. Ci sono, poi, altri due passaggi nel documento del PD regionale che confermano il superamento dell’esperienza del terzo polo, il primo che indica l’Ospedale di Foligno come struttura di riferimento per l’area vasta da Bastia e Assisano fino a Foligno, confermando la scelta che portò alla localizzazione della struttura alla fine degli anni 80, al fine di coprire un bacino diverso da quello di Spoleto e la seconda l’abbandono della formula dei primariati a scavalco fra Foligno e Spoleto che riconosce l’autonomia gestionale dei due DEA di primo livello, fermo restando l’obiettivo di integrazione di tutti i DEA di primo e secondo livello nella rete regionale. C’è infine da osservare che il DM 70 del 2015 stabilisce, che sia la Regione a stabilire il numero di Ospedali classificati DEA di primo livello su cui è organizzata la rete regionale, l’unico vincolo da rispettare è che il numero complessivo dei DEA di primo livello rispetti il rapporto di un Ospedale ogni 150.000 abitanti. I cinque dea di I livello, fissati nel 2016 dalla programmazione regionale in applicazione del DM 70/2015, richiedono una popolazione di almeno 750.000 abitanti e la popolazione dell’Umbria è ampiamente al di sopra di detta soglia (851.000, n.d.r.). C’è da osservare che i criteri adottati dalla Regione per il dimensionamento del sistema e la localizzazione dei Presidi hanno dovuto tenere conto anche dell’estensione territoriale; l’Umbria ha infatti una densità di popolazione di 100 abitanti/kmq, circa la metà della media italiana, pari a 195 abitanti/kmq, occupando il 15° posto nella classifica per densità di popolazione delle 20 Regioni ed è oltretutto caratterizzata da territorio collinare e montuoso che richiede lunghi tempi di percorrenza per gli spostamenti necessari a collegare i diversi poli della rete. Questo significa - conclude Di Loreto - che il bacino che copre l’Ospedale di Spoleto è fondamentale per garantire un’assistenza tempestiva in un’area particolarmente montuosa come la Valnerina ed i Monti Martani ed è al tempo stesso chiamato a svolgere un importate collegamento con il DEA di secondo livello dell’Azienda Ospedaliera di Terni”. Fin qui l’auto-intervista del Pd.

Insomma, secondo l’autorevole interpretazione del dottor Di Loreto, se solo l’Umbria avesse 49mila abitanti in più ci potrebbe scappar anche un sesto Dea di 1° livello, magari dalle parti del Lago Trasimeno. Non sussistendo quindi alcun obbligo – almeno non viene citato – di chiedere deroghe al Ministero. Per la stessa logica, dunque, un Dea di II livello dovrebbe essere più che sufficiente se per il DM70 una solo struttura può assorbire una utenza da 600.000 a 1,2 milioni di abitanti (e trovarne altri 350mila in Umbria per superare il limite massimo, un tantino appare arduo).

Ci sarebbe poi da ricordare, se la memoria non ci difetta, come mai nel 1993 (il 13 febbraio), si diede avvio all’unificazione di Spoleto con Foligno (con la prima in attivo di ca. 6 miliardi di lire, la seconda in profondo rosso) nella Ausl 3 Umbria, a sua volta, nel 2013, fusa con la Ausl 4 Terni per dar vita all’attuale Usl Umbria 2.

In questa situazione, si inseriscono, altri due comunicati. Il primo del neonato Circolo Trentin, presieduto dal sempreverde Agostino Pensa con la presenza di numerosi iscritti al Pd, che chiede di verificare nel concreto le proposte avanzate dai dem regionali alla Proietti. L’altro è della rispolverata associazione Prima Spoleto, riconducibile a Sergio Grifoni, che intende incontrare il segretario Stefano Lisci per approfondire i temi dell’ospedale di Spoleto.

Così nella caciara tecnico, politica o semplicemente propagandistica, non resta che aspettare gli atti ufficiali.

Rimane però inspiegabile il nervosismo all’interno del partito democratico spoletino. In questi giorni sono sembrate a dir poco anomale le telefonate dei dem anche ai sindaci del centrodestra dell’area vasta, pardon ormai area spoletina, di firmare un documento in favore dell’Ospedale di Spoleto. Già sottoscritto dai primi cittadini della Valnerina.

La necessità di chiedere poi una deroga, emersa nella riunione assisana di ieri l’altro, la dice lunga come per il San Matteo degli Infermi, ovvero per le comunità da Norcia a Giano dell’Umbria, via Spoleto, il futuro sia più che mai incerto. A poco varrà anche la deroga per il cratere, la cui fine dell’emergenza è prevista per il 31 dicembre 2029.

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