Escursionisti dispersi a Foligno ritrovati dal SASU

Allarme per due escursionisti dispersi sabato pomeriggio. Poco dopo le 17, infatti, le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) sono state attivate per due persone disperse nei pressi del Sasso di Pale, nel comune di Foligno.

Il tecnico di centrale del SASU, presente all’interno della Centrale Operativa Regionale 118, ha immediatamente avviato la procedura di geolocalizzazione, che ha consentito di individuare l’esatta posizione dei due escursionisti. Le coordinate sono state quindi trasmesse alla squadra di soccorso del SASU, composta da tecnici e operatori.

Grazie anche alla conoscenza del territorio da parte del personale SASU, i soccorritori hanno raggiunto le due persone in un tratto particolarmente impervio, caratterizzato da pareti rocciose, nei pressi del Sentiero del Macaco, itinerario escursionistico e alpinistico della zona.

I due escursionisti sono stati accompagnati verso valle mediante l’impiego di tecniche alpinistiche lungo la via del Macaco, fino a raggiungere il sentiero che conduce alla frazione di Pale. Entrambi sono stati riportati a valle incolumi, senza problemi di carattere sanitario.

L’intervento, reso particolarmente complesso dall’impervietà dell’ambiente in cui si trovavano i due dispersi e dal sopraggiungere dell’oscurità, si è concluso alle 20.