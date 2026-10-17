Abbonati

Ricerca nel Sito

Oggi in Umbria
17 ottobre 2026
1 min di lettura
Amministratore

Escursionisti dispersi a Foligno ritrovati dal SASU

Il SASU ha rintracciato due escursionisti dispersi a Pale di Foligno grazie a tecniche di geolocalizzazione e alpino in un ambiente impervio.

Escursionisti dispersi a Foligno ritrovati dal SASU

Allarme per due escursionisti dispersi sabato pomeriggio. Poco dopo le 17, infatti, le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) sono state attivate per due persone disperse nei pressi del Sasso di Pale, nel comune di Foligno.

Il tecnico di centrale del SASU, presente all’interno della Centrale Operativa Regionale 118, ha immediatamente avviato la procedura di geolocalizzazione, che ha consentito di individuare l’esatta posizione dei due escursionisti. Le coordinate sono state quindi trasmesse alla squadra di soccorso del SASU, composta da tecnici e operatori.

Grazie anche alla conoscenza del territorio da parte del personale SASU, i soccorritori hanno raggiunto le due persone in un tratto particolarmente impervio, caratterizzato da pareti rocciose, nei pressi del Sentiero del Macaco, itinerario escursionistico e alpinistico della zona.

I due escursionisti sono stati accompagnati verso valle mediante l’impiego di tecniche alpinistiche lungo la via del Macaco, fino a raggiungere il sentiero che conduce alla frazione di Pale. Entrambi sono stati riportati a valle incolumi, senza problemi di carattere sanitario.

L’intervento, reso particolarmente complesso dall’impervietà dell’ambiente in cui si trovavano i due dispersi e dal sopraggiungere dell’oscurità, si è concluso alle 20.

Tag

Foligno

Parole chiave

escursionisti dispersi Soccorso Alpino SASU Sasso di Pale Foligno Sentiero del Macaco salvataggio tecniche alpinistiche

Articoli correlati

Notizie dall’Umbria tra fatti, analisi e contesto. TuttOggi racconta il territorio a partire da chi lo vive, ci lavora e lo costruisce ogni giorno.

TUTTOGGI.INFO Edito da Associazione Culturale TUTTOGGI Piazza Sansi 5 | 06049 Spoleto (PG) CF 93026830542 | PI 03699290544 Iscrizione al Registro per la Pubblicazione di Giornali e Periodici del Tribunale di Spoleto n. 05/2007 del 18/09/2007 Iscrizione al ROC n. 33578 La testata percepisce i contributi statali diretti ai sensi del D. Lgs. 70/2017, sulla base della delega conferita come previsto dalla L. 198/2016 - Trasparenza.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

TuttOggi.info è una testata associata all'Unione Stampa Periodica Italiana USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso quello digitale, e ha come scopo rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela degli interessi professionali, morali e materiali dell'intera categoria.

DISCLAIMER PUBBLICITA’

La pubblicità su questo giornale viene segnalata in modo trasparente. Gli sponsor ospitati su TuttOggi.info acquistano appositi spazi in cui appaiono banner grafici o redazionali commerciali pubblicati nella sezione "Vetrina".

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video contrassegnati da © è vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale, se non autorizzata senza il consenso scritto dell’editore. Il logo di TuttOggi è stato realizzato da ElisabettaSeverini.com

PRIVACY POLICY E COOKIE POLICY

CONTATTI

Tutti i Riferimenti per metterti in contatto con i giornalisti di TuttOggi.info, segnalare notizie o risolvere problemi con il giornale

© 2026 TuttOggi

Built with Press Plus