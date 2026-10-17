I cambiamenti climatici che interessano sempre più spesso anche l’Umbria impongono una risposta pronta da parte del sistema di protezione civile. Ed è su questo che è stata incentrata l’operazione “Ponziano 2026”, che venerdì e sabato ha visto l’attivazione a Spoleto di un’importante macchina dei soccorsi che ha simulato una maxi emergenza in città, interessando più punti del territorio comunale e più aspetti.

Dopo il convegno “Pro Clima”, ospitato venerdì mattina all’istituto per sovrintendenti di polizia “Rolando Lanari” e i vari momenti di formazione che si sono svolti nel pomeriggio, sabato è stata la giornata dedicata alle esercitazioni. In campo tutto il sistema di protezione civile, con il dipartimento regionale, l’ufficio comunale (con l’apertura del Coc, sotto il coordinamento del vicesindaco Danilo Chiodetti) e il gruppo di volontari prociv, le varie associazioni di volontariato, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Coinvolte anche le aziende pubbliche come Vus e Ase, oltre all’Usl per gli aspetti sanitari, con l’attivazione anche di Croce Rossa e Croce Verde. Presenti per l’occasione in città anche il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco e il neo prefetto della provincia di Perugia Paolo Canaparo.

Simulato allagamento della zona tra via Marconi e Pontebari

Nel dettaglio, è stata affrontata la gestione di uno scenario di emergenza per l’esondazione dei torrenti Tessino, Marroggia e Marroggiolo ed il conseguente allagamento della zona compresa tra Via Marconi e Pontebari. Le aree centrali sono state la residenza protetta di via Falchi e la città della salute in piazza d’Armi, con il soccorso di alcune persone. Ma le esercitazioni hanno interessato anche la frazione di Azzano e la zona di San Nicolò con il salvataggio di beni culturali.

In particolare, dopo l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) nella sede della Protezione Civile in via dei Tessili a Santo Chiodo, le attività hanno permesso di simulare le principali criticità connesse ad un evento di rischio idraulico, mettendo alla prova le procedure di intervento, il coordinamento tra le strutture operative e l’organizzazione dei soccorsi alla popolazione.

Nello scenario esercitativo sono state simulate l’individuazione e la delimitazione della zona rossa (via Guglielmo Marconi lato destro verso Pontebari dal n. 132 al n. 270/1 – lato sinistro dal n. 97 al n. 265; via Gioviano Pontano, lato destro verso Piazza d’Armi dal n 2 al n. 38, via Franco Pallucchi dal n. 1 al n. 93 e via Tito Sinibaldi dal n. 3 al n. 23), la chiusura degli accessi alle aree interessate, l’evacuazione di persone da strutture coinvolte e l’allestimento di un’area di accoglienza e ristoro presso l’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato “Rolando Lanari”, considerata zona sicura. Sono state inoltre simulate le attività di monitoraggio dei livelli idrometrici e di ricognizione delle aree interessate mediante sistemi aeromobili a pilotaggio remoto.

All’esercitazione hanno preso parte, insieme al Gruppi comunali di Protezione Civile di Spoleto e di Marsciano, circa 60 volontari delle associazioni di Protezione Civile (S.O.G.IT. Croce di San Giovanni Sezione Spoleto, AVCC Associazione Volontari Carabinieri in Congedo Spoleto, Croce Rossa Comitato di Spoleto, Croce Verde Spoleto, UNAC - Unione Nazionale Arma Carabinieri, ANPAS Comitato Regionale Umbria ODV, CISOM Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta – Gruppo di Spoleto), 33 Vigili del Fuoco (due impegnati nelle attività di coordinamento, 18 suddivisi in due moduli MO-CRAB-UMB proveninenti da Perugia e da Terni; una squadra composta da 5 persone impegnate alle operazioni presso la Torre di Azzano, insieme a 4 funzionari e ad altri 4 Vigili del Fuoco), il personale della Regione Umbria (10 del servizio di Protezione Civile e 5 del servizio rischio icraulico) e i tecnici di A.Se. Spoleto (3) e Valle Umbra Servizi (5), insieme agli agenti della Polizia Locale (5 pattuglie per un totale di 12 agenti). Importante anche il contributo dell’Istituto Alberghiero “De Carolis” di Spoleto, con circa 100 studenti e studentesse coinvolti nelle attività di preparazione e somministrazione dei pasti per l’area di accoglienza all’interno dell’Istituto per Sovrintendenti di Polizia di Stato “Rolando Lanari”.

Gli interventi del Comune di Spoleto

“L’esercitazione Ponziano 2026 rappresenta un’importante occasione per verificare sul campo la capacità di risposta del sistema di Protezione Civile e il coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti – ha dichiarato il sindaco Andrea Sisti - Prepararsi ad un’emergenza significa mettere al centro la sicurezza delle persone, conoscere le procedure da attivare e saper lavorare insieme in modo tempestivo ed efficace. Ringrazio tutte le donne e gli uomini impegnati nelle attività, i volontari, i tecnici, le forze operative e gli studenti dell’Istituto Alberghiero per il contributo offerto. La prevenzione e la formazione sono strumenti fondamentali per rendere la nostra comunità più consapevole e preparata ad affrontare situazioni di rischio”.

“Il lavoro svolto dimostra quanto sia fondamentale fare rete tra istituzioni, strutture operative, personale tecnico, volontariato e mondo della scuola – ha aggiunto Danilo Chiodetti che, in qualità di vicesindaco, ha presieduto le operazioni di coordinamento del Centro Operativo Comunale, a cui ha preso parte attiva anche il consigliere comunale con delega alla Protezione Civile Egisto Fede - La capacità di affrontare un’emergenza si costruisce attraverso la collaborazione, la conoscenza delle procedure e la preparazione condivisa. Investire nella prevenzione e nell’esercitazione significa rafforzare la sicurezza della comunità e costruire un sistema di Protezione Civile sempre più efficace, capace di intervenire in modo coordinato e tempestivo a tutela dei cittadini”.

Lisci: ecosistema di formazione e operatività

“Questo appuntamento - ha sottolineato il consigliere regionale Stefano Lisci - rappresenta il seguito del percorso avviato in passato e dedicato all’emergenza sismica, con il coinvolgimento del comando regionale dei vigili del fuoco che ha reso ancora piu operativo questo evento. Non si è trattato solo di una simulazione sul campo di un’esondazione, ma di un vero e proprio ecosistema di formazione e operatività che ha unito istituzioni, esperti, più di 100 volontari della Protezione civile, oltre al personale dei vigili del fuoco, delle forze dell’ordine, dell’Usl, di Vus e Ase, ma anche centinaia di studenti delle nostre scuole, tra cui quelli dell’Alberghiero che hanno allestito una vera cucina da campo insieme ai loro docenti.

Voglio ringraziare per il grande impegno organizzativo la Protezione civile della Regione Umbria, guidata da Sandro Costantini con tutti i suoi collaboratori, ed il direttore regionale Gianluca Fagotti; la Protezione civile del Comune di Spoleto, con la dirigente Alessandra Pirro, il consigliere comunale delegato Fede Egisto e la funzionaria Stefania Fabiani, sotto il coordinamento del vicesindaco Danilo Chiodetti; il gruppo comunale coordinato da Maurizio Calisti, un fiore all’occhiello non solo della nostra città ma dell’Umbria intera con i suoi oltre 80 volontari; le altre associazioni ed enti coinvolti: Sogit, Associazione volontari carabinieri in congedo, Croce Rossa, Croce Verde, Unione nazionale Arma dei carabinieri, Gruppo comunale protezione civile Marsciano, Anpas, Cisom, Anci Umbria prociv, Ente nazionale sordi. Un ringraziamento particolare alla Consulta giovanile di Spoleto, braccio operativo di questa due giorni: grazie in particolare ad Alessandro Campana e Francesco Giannoni. Un plauso va al direttore della scuola di polizia “Rolando Lanari”, Simone Pineschi, sempre pronto ad aprire le porte dell’istituto a iniziative a favore della comunità locale.

L’importanza di questa due giorni è stata evidenziata anche dalla partecipazione del sottosegretario Emanuele Prisco, del neo prefetto della provincia di Perugia Paolo Canaparo, del questore di Perugia Dario Sallustio, della direttrice degli istituti delle scuole delle polizie di Stato Tiziana Terribile, del procuratore capo di Spoleto Claudio Cicchella, dei vertici delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco e delle varie associazioni di volontariato che orbitano nel mondo della protezione civile, sempre presenti e operative.

Investire in prevenzione, formazione e monitoraggio costante è l'unico modo per tutelare il nostro territorio ed evitare tragedie che, per colpa dei cambiamenti climatici, rappresentano un rischio sempre più concreto. Per questo è importante anche la collaborazione della cittadinanza in queste situazioni. Sin dalle mie prime esperienze amministrative - ha concluso Lisci- è stato sempre un punto focale per me dare un senso di sicurezza alla cittadinanza favorendo queste esercitazioni, che fanno vedere come la macchina organizzativa sia veramente efficiente in caso di calamità”.

Prisco: cambiamenti climatici impongono preparazione costante

"La formazione continua e le simulazioni servono ad elevare gli standard qualitativi degli interventi, ad aumentare la sinergia tra i moduli operativi delle diverse istituzioni e con il volontariato, correggendo eventuali storture che si dovessero verificare," ha sottolineato il sottosegretario Emanuele Prisco a margine dell'esercitazione. "I cambiamenti climatici e la perdita di stagionalità dei fenomeni meteorologici estremi ci impongono una preparazione costante e una perfetta sinergia tra Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Prefetture ed Enti locali. A testimonianza dell'enorme sforzo profuso quotidianamente, basti pensare che solo nel primo semestre del 2026 il Corpo Nazionale ha effettuato 508.182 interventi totali su tutto il territorio nazionale, di cui 17.857 specifici per danni idrici e dissesto idrogeologico e 767 dedicati ad attività dirette di protezione civile".

"Il Governo sta investendo molto per rafforzare la risposta operativa del Corpo" ha proseguito il Sottosegretario. "Stiamo portando avanti una strategia chiara che punta sul potenziamento degli organici, sul rinnovo dei mezzi e sull'innovazione tecnologica. Dal 2022 allo scorso giugno abbiamo garantito 6.897 assunzioni, ottenendo un saldo positivo di circa 2.600 unità rispetto al turn-over, e abbiamo già programmato oltre 3.300 nuovi ingressi per il 2027. A questo affianchiamo investimenti imponenti, con oltre 600 milioni dedicati alle nuove tecnologie e, non da ultimo, le risorse per la digitalizzazione: circa 2 milioni di euro per la migrazione in cloud delle sale operative al Polo Strategico Nazionale e 40 milioni di euro stanziati dal 2027 per l'aggiornamento di 50 Sale Operative del Corpo Nazionale".



