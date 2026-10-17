Il “Campo largo” guarda con attenzione la sfida delle elezioni amministrative nel 2027 in Umbria. Sono infatti 17 le città che andranno al voto per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale, di cui 4 sopra i 15mila abitanti e su cui l’attenzione del centrosinistra è particolarmente alta. Vale a dire Spoleto - dove non è al momento chiaro se il Patto avanti sosterrà il primo cittadino uscente Andrea Sisti -; Città di Castello, con il sindaco Luca Secondi che non si ricandiderà per il secondo mandato; Narni, dove invece la strada dovrebbe essere spianata per l’uscente Lorenzo Lucarelli; Todi, dove il centrosinistra mira a togliere dopo anni lo scranno più alto del palazzo comunale al centrodestra.

Gli altri Municipi chiamati al voto sono Bettona, Bevagna, Cascia, Deruta, Monteleone di Spoleto, Nocera Umbra, Poggiodomo e Valtopina per la provincia di Perugia e Avigliano Umbro, Montecastrilli, Otricoli e Parrano per la provincia di Terni.

In tutto, comunque, i cittadini umbri chiamati al voto saranno circa 150mila. “Numeri che rendono l’idea dell’importanza della scadenza elettorale, alla vigilia di quelle che saranno elezioni politiche cruciali per il futuro dell’Italia, e a metà della nostra legislatura regionale” evidenziano il Partito democratico dell’Umbria, Avs Umbria, il Movimento 5 Stelle Umbria e il Partito Socialista italiano in una nota congiunta. Le amministrative saranno anche, soprattutto nelle città più grandi, un banco di prova per testare il gradimento della Giunta guidata da Stefania Proietti, che in alcuni territori - visti gli impegni, al momento disattesi, in materia di sanità - è in forte calo.

Il lavoro del campo largo sui territori

“Come Patto Avanti e campo largo, - spiegano Pd, Avs, M5s e Psi - siamo da tempo al lavoro sui territori, in sinergia con tutti i livelli di partiti e movimenti, e siamo fiduciosi che, nelle principali realtà al voto, avremo risultati ottimali. Per finalizzare però questo impegno che da tempo va avanti, con l’obiettivo di supportare, agevolare e rafforzare l’attività del territorio, abbiamo intenzione di organizzare incontri nelle città più grandi che andranno al voto. A Todi, dopo un grande lavoro di ricomposizione della coalizione, vogliamo accompagnare i livelli locali verso la scelta più utile alla vittoria. A Spoleto pensiamo che sia necessario un confronto per consolidare una coalizione che ha lavorato molto e per rilanciare un’attività programmatica che ha già portato la città ad alti livelli. A Città di Castello dove il tradizionale governo delle forze di centrosinistra deve essere valorizzato e declinato nel contesto attuale, in cui potranno riconoscersi anche quelle forze alternative alla destra che non possono rimanere fuori da un percorso di valori progressisti. E a Narni, in cui la tradizione governativa potrà essere rafforzata e consolidata”.

Appello a collaborare

“La fase che si apre - conclude la nota - è delicata e cruciale e richiede l’impegno di tutte e di tutti. Un risultato positivo alle amministrative sarà un determinante volano per le elezioni politiche, facendo sì che l’Umbria possa contribuire alla vittoria del campo largo nazionale. Per questo l’auspicio è che tutte le forze politiche, i movimenti e le associazioni che non si riconoscono in questa destra al governo, possano contribuire e collaborare, anche in ogni singola realtà locale”.