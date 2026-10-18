Pioggia di ricorsi per la “Carta del Docente” al Tar dell'Umbria che, soltanto nel mese di ottobre 2026, ha emesso 8 sentenze di condanna contro il Ministero dell'Istruzione, riguardo controversie concernenti la corresponsione della Carta Docenti, in ottemperanza a sentenze del Tribunale di Terni. Il Tar Umbria “Condanna il Ministero resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 800,00 (ottocento/00), oltre ad oneri ed accessori di legge, per le spese del giudizio” è questa la sentenza con la quale sono stati tutti accolti e risolti i ricorsi che riguardano la Carta Del Docente e tutti fondati su sentenze del Tribunale di Terni.

Ricorsi Carta Docente

In due delle sentenze si specifica che il Tribunale di Terni, quale giudice del lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione a corrispondere alla parte ricorrente il beneficio economico “Carta Del docente”, pari a 500 euro annui, per l’aggiornamento e la formazione, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge 107/2015, relativamente agli aa.ss. 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, oltre le spese legali.

La difesa del Ministero

Secondo quanto verificato dai giudici del Tar le somme non sono state ancora corrisposte per intero. La tesi difensiva esposta in numerosi casi dall’Avvocatura dello Stato per sostenere la legittimità del mancato pagamento, fa leva sulla pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale del Ministero in data 18 gennaio 2024 e sul sito dell’USR Umbria in data 4 gennaio 2024 al fine di raccogliere nuovamente le richieste di pagamento, e “sulla considerazione dei doveri di leale collaborazione, di buona fede e correttezza incombenti sulle parti del rapporto di lavoro”. Ma il Tar si era espresso con le sentenze 747-755, 784-798, 808-828, 840-852 e 868-885 del 2025: “la pretesa a che il creditore attenda ulteriormente e senza avere certezza di tempi, prima di tutelarsi in giudizio, appare in concreto eccessiva ed esorbitante i doveri di correttezza e buona fede” e “nessuna norma supporta la tesi dell’Amministrazione sulla necessità che il docente, per ottenere la soddisfazione del credito, ponga in essere gli adempimenti previsti in via amministrativa dalla procedura telematica ed attenda senza certezza di tempi che la sua posizione venga concretamente presa in considerazione, e tanto meno dispone la sospensione dei relativi giudizi.”.

Le conclusioni del Tar

Prima della sentenze il Tar esprime le sue conclusioni: - va assegnato al Ministero resistente il termine di sessanta giorni per procedere al pagamento di tutte le somme spettanti alla parte ricorrente in base alla predetta sentenza;

- può fin d’ora nominarsi un commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Terni o di un funzionario da lui delegato, affinché, in caso di infruttuoso decorso del suddetto termine, su richiesta della parte ricorrente, provveda, in sostituzione del Ministero, al rilascio della carta docente ed all’accredito su di essa delle somme riconosciute dalla sentenza, ed in generale al pagamento delle somme spettanti in base alla predetta sentenza che non risultino ancora corrisposte, adottando a tal fine ogni necessario atto amministrativo e contabile;

- per l’attività eventualmente svolta, spetterà al commissario ad acta un compenso di euro 500,00 (cinquecento/00), a carico del Ministero inottemperante, il quale, dopo aver verificato, sulla base della documentata relazione presentata dal Commissario ad acta (corredata della dichiarazione di parte ricorrente dell’avvenuta ottemperanza), l’avvenuto espletamento del mandato, provvederà al pagamento senza che vi sia bisogno di ulteriori provvedimenti di questo Tribunale.