L’inflazione su base annua (dato tendenziale) nel mese di settembre balza a Terni da +3,9 a +5%, sommando gli effetti di situazioni contingenti rilevate a livello locale e criticità nazionali ed europee legate all’andamento dei prezzi dei beni energetici (carburanti) che risentono ancora delle tensioni del mercato internazionale. In crescita anche l’inflazione a livello nazionale che passa da +3,3 di luglio a +4,2% di settembre. Per trovare valori di inflazione così elevati bisogna tornare al settembre del 2023.

Crisi energetica si fa sentire

Sia a livello nazionale che locale la tendenza inflattiva in atto genera per le famiglie un aumento della pressione sulle spese energetiche, le spese per la casa e sugli acquisti frequenti. Rispetto allo scorso anno fin dal semestre scorso, si rileva un forte incremento dell’inflazione calcolata per i prodotti ad alta frequenza d’acquisto +5,8% che impattano maggiormente sui consumi delle famiglie rispetto a quelli acquistati più sporadicamente. Si tratta tipicamente di alimentari, prodotti per la cura della persona e della casa, carburanti, trasporti, ristorazione e altri beni/servizi di uso corrente, cioè voci acquistate con elevata regolarità dalle famiglie. Ma a determinare questa fiammata inflattiva dei prodotti ad alta frequenta d’acquisto, non sono tanto i prodotti della divisione alimentari e bevande analcoliche, come avvenne nel 2023 nel periodo post Covid, che hanno un’inflazione del +3,3% quanto le tariffe della divisione Abitazione, acqua elettricità, gas e altri combustibili +10,9% e i trasporti +8,8%. A queste si aggiungono i rincari in Servizi di ristoranti e servizi di alloggio (+8,9%) che toccano livelli di inflazione decisamente più alti.

Boom prezzo verdura

A settembre il carrello della spesa è cresciuto in linea con l’inflazione ed in particolare è più cara la verdura aumentata mediamente in un mese del 6,2% in particolare sotto la spinta dei rincari dei prodotti più comune sia di stagione che più invernali quali pomodori, zucchine, finocchi cavoli verza, insalata. In diminuzione mediamente la frutta in genere che durante tutto l’anno ha mantenuto prezzi medi abbastanza stabili. Si segnalano anche l’aumenti di prezzo sui banchi dei supermercati per farro e orzo e altri cereali presumibilmente come conseguenza di un andamento rilevato già da qualche mese sui mercati internazionali, dovuto alle difficoltà di esportazioni dal mar Nero e condizioni climatiche sfavorevoli come segnalato dalla FAO.

Stangata riscaldamento

Tra gli aumenti più impattanti per le famiglie si segnala il gas +11,9% e il gasolio da riscaldamento +11%. In vista del rientro dopo la stagione estiva si sono rilevati a Terni aumenti medi nel prezzo delle palestre, impianti vari per la pratica sportiva, articoli sportivi e della piscina. Facendo un focus su alcuni particolari beni e servizi rilevati, nel grafico sotto riportato, oltre all’aumento del prezzo dei carburanti, spicca ancora l’aumento subito dalla verdura ma anche del vino e dell’acqua. I beni crescono più velocemente dei servizi.