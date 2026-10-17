Adesivi verdi sulle lapidi per le concessioni scadute, è polemica sui cimiteri

L'operazione di riordino, ricognizione e digitalizzazione delle concessioni cimiteriali nel Comune di Citerna, si trasforma in scontro politico. Al centro della polemica la decisione dell'Amministrazione comunale di collocare avvisi e adesivi verde acceso (nella foto) direttamente sulle tombe e sui loculi privi di documentazione o con contratti scaduti. Un'iniziativa pensata dalla Giunta per “intercettare meglio i familiari nel mese di ottobre”, ma che ha scatenato la dura reazione del gruppo consiliare di opposizione "Insieme Possiamo".

La posizione dell'Amministrazione "Operazione storica per restituire ordine e trasparenza"

Con una nota ufficiale, l'Amministrazione comunale di Citerna ha spiegato i contorni di una "ricognizione documentale e mappatura" avviata a settembre 2025. L'obiettivo dichiarato dagli uffici è quello di ricostruire gli archivi storici, regolarizzare le posizioni amministrative e creare i presupposti per programmare nuovi investimenti sui cimiteri.

Dalle verifiche condotte negli archivi sarebbero però emerse numerose criticità, tra cui contratti non reperibili e posizioni da verificare. Da qui la scelta di apporre avvisi direttamente sulle sepolture interessate: “Gli Uffici avrebbero potuto affiggere avvisi sul web o ai cancelli, ma tale modalità non avrebbe garantito la stessa possibilità di raggiungere tutti i parenti - chiarisce la Giunta - Molte visite ai defunti vengono fatte soprattutto in questo periodo. Comprendiamo le preoccupazioni ma vogliamo dare dignità a ogni sepoltura e fare chiarezza. Nessun defunto verrà tolto: si tratta di una fase istruttoria per verificare la documentazione, la cui collaborazione è fondamentale”.

Dal Comune arriva quindi l'invito alle famiglie a presentare ricevute, contratti o attestazioni di pagamento per completare le pratiche e regolarizzare le posizioni.

La dura replica dell'opposizione "Adesivi verdi su lapidi, blitz per fare cassa"

Di tono diametralmente opposto l'intervento dei consiglieri d'opposizione del gruppo "Insieme Possiamo" Alessandro Capacci, Cristina Tappini e Francesco Serini, che attaccano frontalmente la Giunta definendo l'apposizione degli adesivi “un gesto inaccettabile e lesivo del decoro”.

“In questi giorni sulle tombe sono comparsi vistosi adesivi verdi fluorescenti con la scritta ‘Concessione non presente agli atti del Comune’ - denuncia la minoranza - Applicare etichette da accertamento burocratico direttamente sulle lapidi, luoghi sacri alla memoria, rappresenta una modalità umiliante e priva di qualunque sensibilità umana. Per verificare la regolarità degli atti bastava un semplice censimento con autocertificazione, senza trattare le tombe come beni confiscati”.

L'opposizione solleva inoltre dubbi sulle reali finalità dell'operazione, ipotizzando un “tentativo di fare cassa a spese della collettività con balzelli sproporzionati che arrivano a qualche migliaia di euro per loculi occupati da decenni, quando si potrebbe accedere a percorsi di regolarizzazione limitati ai soli costi di bollo e istruttoria”. Per questo motivo, il gruppo "Insieme Possiamo" chiede “la rimozione immediata degli adesivi, scuse ufficiali alla cittadinanza e l'attivazione di un canale riservato con le famiglie”.