Torna a Castel Ritaldi, ogni terza domenica del mese, il Mercatino delle curiosità, che si distingue nel nome dai più conosciuti mercatini delle briciole, con taglio del nastro fissato per domattina, domenica 18 ottobre, alle ore 8 presso la piazza de La Bruna.

Una inaugurazione che si preannuncia all’insegna del successo se è vero che saranno più di quaranta gli espositori che non hanno volto mancare l’appuntamento, ideato dalla Pro Loco di Castel Ritaldi con il contributo e sostegno del Comune (la sindaca Elisa Sabbatini ha deliberato che per almeno i primi tre mesi, ovvero incluse le festività del Natale, le piazzole non avranno costi per quanti vorranno esporre e vendere le proprie “curiosità”).

Ritorna così, nella cittadina di Lucrezia Borgia, una iniziativa dalle alterne fortune: avviata nel 1993 (sotto la giunta Gelmetti e del vice Lattanzi) con i primi 20 espositori, ripresa sotto la prima legislatura del sindaco Venturi (con presidente della Pro Loco Massimo Buzzelli) e definitivamente interrotta da quasi 25 anni.

Anche la scelta di individuare il terzo week end dimostra una attenzione al circostante comprensorio, in particolare Campello con i suoi 440 espositori nel primo week end del mese Spoleto nella seconda domenica del mese, con costi che variano a seconda della metratura richiesta e della tipologia di espositore (hobbista, commerciante, artigiano, etc.).

“Il ritorno del mercatino” dice la sindaca Sabbatini “è un segnale positivo ed importante per il nostro territorio e rappresenta un'opportunità per rendere il paese ancora più vivo e partecipato. Tutto questo favorisce l'incontro tra le persone, valorizza le realtà locali e rafforzano il senso di appartenenza alla nostra comunità. L'inaugurazione del 18 ottobre rappresenta un nuovo punto di partenza, con l'auspicio che il mercatino possa divenire un appuntamento fisso, capace di crescere nel tempo. Un grande ringraziamento va alla Pro Loco, ai cittadini e agli sponsor che hanno aderito, dimostrando quanto sia importante lavorare in sinergia per il bene della cittadinanza”.

Soddisfatto il sempre dinamico presidente della Pro Loco, Angelo Gelmetti: “Sono particolarmente contento di riportare il mercatino a Castel Ritaldi dopo tanti anni. È un progetto che abbiamo accolto con entusiasmo e portato avanti grazie a quanti hanno aderito a questa idea. A loro va un sincero ringraziamento, convinti fortemente che stare insieme, che il contributo che ciascuno può dare per rendere il nostro paese più vivo e accogliente, sia la più bella dimostrazione di come la nostra comunità sia unita e attenta alle dinamiche del proprio territorio”.