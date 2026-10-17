Spoleto Jazz 2026, straordinaria prima con Judith Hill | Successo di pubblico al Teatro Nuovo | Il paradosso di Hill

Settima edizione di Spoleto Jazz ed è evidente da subito che l'inizio è già come una applaudita celebrazione finale, ne più ne meno dell'effetto che fa lo spettacolo di fuochi d'artificio in chiusura del Festival dei Due Mondi: scoppiettante, colorato e gioioso, adatto a grandi e piccini.

La stratosferica Judith Hill, artista lussuosa, flessuosa e talentuosa oltre ogni immaginazione, apre l'edizione 2026 di SJ targata Visioninmusica, e lo fa in un Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti stracolmo di un pubblico realmente eterogeneo. E basterebbe questo concerto per dire “ok è sufficiente, ci vediamo il prossimo anno”.

A Spoleto non manca certo la frequentazione con lo spettacolo e l'arte in genere di natura internazionale, ma quando un artista come la Hill, entra in città sappiamo riconoscere quella vibrazione che provocano le occasioni speciali, quelle che ci ricorderemo a lungo.

E non è nemmeno facile raccontare il caleidoscopio di sensazioni che Judith regala al pubblico spoletino.

Il paradosso di Judith

Tuttavia è importante capire la sua origine artistica, perchè occorre spazzare il campo da un paradosso che la segue sin dall'inizio, quello di essere considerata “vocalist delle leggende”, come se tutta la sua enorme capacità interpretativa potesse essere confinata in quello spazio considerato di secondo piano.

Una frescaccia colossale, smentita in maniera lampante dai lavori prodotti dall'artista in completa autonomia.

Judith Hill nasce e cresce infatti sotto l'ala protettiva di tipetti del calibro di Michael Jackson, Prince e Stewie Wonder. Amen fratelli!

Ora se dovessimo dire cosa prende da chi, potremmo anche scrivere altre 12 pagine senza comunque venirne a capo. Ma giusto per raccontare al lettore un paio di caratteristiche che si notano in maniera evidente nel concerto spoletino, sono il gusto poliedrico del riff di chitarra, anche commentato, alla Prince maniera. Frequentare Paisley Park (casa e bottega di Roger Nelson Prince detto anche Tafkap) ha fatto un gran bene a Judith per la sua struttura musicale generale. Lo si capisce dagli arrangiamenti come nel brano Pepper Club ascoltato al Nuovo.

E saper suonare benissimo il piano e la chitarra non fanno della Hill una semplice polistrumentista, perchè la voce di questa artista da sola vale così tanto che non basterebbe “tutto l'oro delle Californie”-scrive Majakowskij- per misurarla. Le sue leggendarie chiusure, ricamatissime e a brano spento, la trasformano d'un colpo in quelle consumate cantanti di gospel che mentre gorgheggiano a tutto fiato, fanno gridare e agitare i fedeli in chiesa con sonori “yess Sir” o “yess my Lord”. A Spoleto però non è così facile ottenere lo stesso effetto anche se qualcuno ci ha provato.

Addio showbiz



Se nell'album Black in Time il black and soul la fanno da padroni, e l'impronta è fortemente Funk e Soul, e il groove è la nota di sottofondo, nel lavoro successivo Letters from a black window, la transizione verso una completa maturità artistica, dove il blues si fa forte, è già un fatto compiuto. Ed è talmente evidente che la Hill si costruisce la sua personale factory di produzione con papà Robert Lee “pee wee” Hill al basso e mamma Michiko Hill alle tastiere. E tanti saluti ai lustrini e alle lusinghe dello showbiz e delle major discografiche.

Con quel talento puoi senza dubbio fare da sola!

Ed in ogni manifestazione che si rispetti in giro per il mondo la Hill è accolta e rispettata per la sua forza espressiva, degna celebrazione di un carattere autonomo e guerriero, vera catarsi artistica dalle impronte primigenie che alla fine non l'hanno seppellita.

Far diventare la sua produzione musicale una family affair non è stato certo un ripiego perchè papà Pee Wee e mamma Michiko sono due musicisti con i controcavoli. Soprattutto Michiko da sola potrebbe anche rubare la scena a Judith, se non fosse che non canta. E a guarnire il tutto ieri sera, 16 ottobre, ci ha messo il carico il batterista Shadrack “shaggy” Oppong, un tipetto di peso-in tutti i sensi- che “rulla” a sufficienza, come se non ci fosse un domani.

E quando parte l'intro di Love you like fire, ci appare in sogno un altro padrone della scena black-blues contemporanea come Christone “kingfish” Ingram che sa come bruciare l'aria con il plettro, con l'unica differenza che lui non canta al pari della enorme capacità di Judith. La voce della Hill è talmente graffiante e nera che sembra grattata e trattata con sigari e bourbon tre volte la settimana.



Pensieri e parole...e morale della favola



Che dire dunque, se non che Visioinmusica e la visionaria Silvia Alunni ci hanno regalato un nuovo capitolo di questa stupenda manifestazione che ogni anno cresce a dismisura per qualità e consenso. Un teatro Nuovo strapieno per un concerto di quella musica che tutti considerano di nicchia, fa ben sperare per il progresso dell'umanità che dovrebbe educarsi di più a non mangiare pappette riscaldate, dove tecnica e talento di solito vengono bypassate con nonchalance a favore di frizzi e lazzi di nessun conto.

Peggio poi quando ci si affida all'usato sicuro, senza nessuna curiosità esplorativa: ci giunge voce che all'appuntamento invernale con il Festival dei Due Mondi dovrebbe tornare a Spoleto Patti Smith. Monumento, per carità, ma si poteva fare sicuramente di meglio, anche per evitare l'effetto Bob Dylan a Umbria Jazz, dove il celebrato menestrello di Duluth miagolò qualcosa suonando un pianoforte in maniera incerta per un intero concerto. A quel punto non si sa se si va al concerto per “vedere” l'icona (tanto valeva adorarla in una foto nell'altarino a casa) o per celebrarla cantando a squarciagola le sue hit come si fa alla gita del liceo mentre si viaggia nell'autobus. Il tutto mentre l'artista dal palco lancia solo le due parole iniziali del pezzo, e tutta la platea a cantare per lui. Sempre più spesso ormai si vede ai concerti di Vasco Rossi. Ecco, ora lo sappiamo che ci siamo scavati la fossa, citando l'intoccabile.

Dura mollare l'osso eh...



Spoleto Jazz, sotto la direzione artistica di Silvia Alunni, marca la differenza già a partire dal claim “JAZZ! IS A LOVE SUPREME”, omaggio al capolavoro spirituale di John Coltrane e dichiarazione d'amore alla libertà espressiva e alla connessione tra artisti e pubblico.

Il programma proseguirà il 6 novembre, al Teatro Caio Melisso con il doppio e attesissimo appuntamento dedicato al pianismo europeo di Zsigmond Gerlóczy e del Daniel García Trio, per concludersi il 20 novembre con la cantante britannica Emma Smith.

Una rassegna che conferma la vocazione internazionale di Spoleto Jazz e la sua capacità di trasformare i teatri storici della città in luoghi di incontro tra generi, culture e nuove prospettive musicali. E il pubblico è sempre soddisfatto, da 7 anni, festività incluse!

Andare oltre sempre, e possibilmente (come diceva un indimenticato amico che non c'è più), facendolo con stile!























