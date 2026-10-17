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17 ottobre 2026
1 min di lettura
Sara Fratepietro

Tirapugni nel negozio, denunciato 27enne. E 21enne trovato con pistola e marijuana

Carabinieri di Perugia controllano un 27enne, trovato con un tirapugni. Nell'abitazione che condivide con un 21enne scoperta marijuana e una pistola finta

Tirapugni nel negozio, denunciato 27enne. E 21enne trovato con pistola e marijuana

Un giovane custodiva un tirapugni di metallo nel suo negozio, un altro aveva in casa una pistola finta senza tappo rosso oltre a della marijuana: per questo entrambi sono stati denunciati dai carabinieri del comando provinciale di Perugia.

In particolare, l’operazione è stata condotta dai militari dell’Arma della Stazione di Perugia-Fortebraccio, in collaborazione con il personale del Nucleo Operativo della Compagnia di Perugia. Un 27enne è stato denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, mentre un 21enne per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Durante un controllo del territorio, i carabinieri hanno svolto verifiche su un 27enne, perquisendo anche l’esercizio commerciale di cui è titolare: qui c’era un tirapugni in metallo, sottoposto a sequestro.

Le verifiche hanno interessato anche la sua abitazione, condivisa con un 21enne: nella stanza in uso a quest’ultimo i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 9,5 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, una pistola ad aria compressa priva del prescritto tappo rosso e 80 pallini in metallo compatibili con l'arma.

Al termine degli accertamenti, i due giovani sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Perugia.

Tag

Perugia

Parole chiave

Carabinieri Perugia reati contro la persona spaccio droga denuncia giovani sequestro armi

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