Nell'auto inutilizzata da anni trova quasi 7 kg di hashish

Un ritrovamento casuale ma dal valore enorme. Quasi 7 kg di hashish, trovati all'interno di un'auto in disuso, sono stati posti sotto sequestro dagli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Città di Castello.

A far scattare l'intervento delle forze dell'ordine è stata la segnalazione di un residente tifernate, che si stava preparando a rimuovere una vettura di sua proprietà parcheggiata da diverso tempo, inutilizzata, all'interno di un'area condominiale.

Una volta aperto il veicolo, l’uomo ha notato con sorpresa uno zaino sospetto sul sedile, mai visto prima. Insospettito dall'ingombrante peso, ha quindi contattato le forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato unitamente al personale della Polizia Scientifica per i rilievi di rito. All'interno dello zaino sono stati rinvenuti 13 panetti di sostanza solida che, sottoposti agli accertamenti analitici, sono risultati essere hashish, per un peso complessivo record di 6,8 chilogrammi.

L’ingente quantitativo di stupefacente – destinato con ogni probabilità a rifornire la rete dello spaccio locale o dell'Alto Tevere – è stato interamente sequestrato. Sono tuttora in corso da parte degli investigatori gli approfondimenti d'indagine finalizzati a identificare chi abbia utilizzato la vettura abbandonata come deposito improvvisato e a risalire ai reali proprietari del carico.