Il caro gasolio continua a suscitare grande preoccupazione in Umbria: a risentirne non sono solo le aziende agricole, ma anche l’intera filiera turistica. L’allarme è stato lanciato dalle associazioni di categoria che temono che dopo un’annata pressoché positiva il turismo nella nostra regione possa subire un’importante battuta d’arresto. Il nostro territorio registra infatti dati incoraggianti a livello turistico poiché da sempre è legato alle visite di prossimità da parte di chi abita nelle regioni limitrofe ed è interessato a visitarne i borghi rurali o le città storiche raggiungendole in automobile.

La situazione potrebbe però peggiorare a causa dei rincari, e spingere le famiglie italiane a rinunciare a viaggiare per evitare di spendere troppo in rifornimenti alle pompe di gasolio.

Finora il 2026 ha regalato dati incoraggianti sul piano del turismo regionale. Oggi però il trend potrebbe prendere una piega inaspettatamente negativa.

Le parole del Presidente di Confagricoltura Umbra

Matteo Pennacchi si è espresso con parole allarmanti sulla forza con cui il prezzo del gasolio potrebbe scagliarsi contro le attrazioni turistiche dell’Umbria: “Non possiamo sottovalutare le conseguenze dell’aumento dei carburanti perché il problema non riguarda esclusivamente chi li utilizza per lavorare, ma anche chi deve spostarsi per raggiungere le nostre strutture ricettive. Se viaggiare costa di più, le famiglie rischiano di ridurre le vacanze, accorciare i soggiorni o rinunciare del tutto a partire. Questo è un fenomeno che potrebbe colpire sopratutto le destinazioni raggiungibili prevalentemente in automobile, come molte località umbre”.

L’intervento di Matteo Martelloni di Agriturist

Anche il presidente di Agriturist Umbria si è pronunciato sulla questione: “Il rischio è quello di un doppio effetto negativo, da una parte infatti aumentano i costi di gestione delle aziende agricole ed agrituristiche, dall’altra diminuisce il potere d’acquisto dei turisti, che devono destinare una quota maggiore del loro budget agli spostamenti. Sarebbe un grave errore disperdere quanto di positivo è stato costruito nei primi mesi dell’anno. L’Umbria ha tutte le caratteristiche per continuare a crescere sul piano turistico, grazie al suo patrimonio paesaggistico, enogastronomico, culturale e rurale – ha proseguito- ma questa crescita non può essere data per scontata se i costi per raggiungere il territorio diventano sempre più elevati.

Confagricoltura Umbria e Agriturist Umbria richiamano quindi l'attenzione delle istituzioni sulla necessità di affrontare il caro carburanti con misure concrete, capaci di sostenere la competitività delle imprese. Particolare attenzione deve essere riservata al sistema agrituristico – conclude Matteo Martelloni - che rappresenta un presidio economico e sociale fondamentale per il territorio, contribuendo alla valorizzazione delle produzioni agricole, alla tutela del paesaggio e alla vitalità dei piccoli centri”.

I numeri raccolti fin qui nel 2026

Nei primi 8 mesi dell’anno il mercato turistico regionale è salito dell’8,9% generando un profitto generico di 200 milioni di euro solo con i pernottamenti dei turisti stranieri. Andando più nello specifico, nel secondo trimestre 2026 l’Umbria ha registrato circa 976.000 ed oltre 2,3 milioni di presenze con una sosta media di 2,5 giorni nel nostro territorio.

Un trend che punta ad arrivare a 10 milioni di visite annuali (superando il recordi di 8 milioni del 2025), ma a causa dei nuovi rincari i dati potrebbero peggiorare portando a delle importanti conseguenze dal punto di vista economico.

Articolo di Fr. D’A.