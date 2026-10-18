Castelluccio di Norcia si sta ricostruendo dopo il terremoto del 2016 con un progetto innovativo per le dimensioni della piastra (6.500 m²) su cui poggerà il nuovo paese, a sua volta posizionata su 300 isolatori sismici a scorrimento. “E’ un progetto molto ambizioso per ricostruire un intero paese” spiega l’ingegner Gianluca Fagotti dirigente del Servizio Ricostruzione Privata dell'Ufficio Speciale Ricostruzione dell'Umbria e responsabile della ricostruzione del borgo a 1.452 metri sul livello del mare, che abbiamo intervistato per parlare del progetto e fare il punto della situazione.

La ricostruzione di Castelluccio, regolata della delibera consiliare n.31 del 24 maggio 2021 del Comune di Norcia, prevede la riedificazione di un intero patrimonio edilizio, di aggregati, edifici privati e luoghi di culto mediante un unico programma di recupero. Dal 2021 gli step per arrivare ai primi cantieri sono stati molti e hanno coinvolto diversi attori per un finanziamento pubblico complessivo di 68 milioni di euro.

Ing. Fagotti, in cosa consiste il progetto e perché si tratta di un modello innovativo dal punto di vista tecnologico?

Si ricostruisce un intero paese attraverso tecnologie non innovative, perché si sono consolidate nel corso degli anni a livello internazionale, ma che per la prima volta vedono un’applicazione a livello mondiale su una piastra gradonata e su un sistema di terreni artificiali che hanno un dislivello tra monte e valle di 24 metri con una pendenza nord-sud del 40% e a est-ovest del 25%. L’isolamento sismico entra di fatto per la prima volta in una norma tecnica a livello nazionale attraverso il decreto ministeriale 14 gennaio del 2008 e entra in vigore nel 2009 dopo il sisma dell’Aquila, da lì in avanti è normativa. Sono tecnologie consolidate, sono state usate per edifici strategici, molti ospedali sono costruiti ex novo attraverso queste tecnologie perché devono garantire la prosecuzione delle attività in qualsiasi condizione, anche in fase emergenziale, il centro regionale di protezione civile dove noi abbiamo la sede regionale poggia sugli isolatori sismici. Qui c’è la necessità di fornire la maggior sicurezza sismica possibile a un paese che ha subito negli ultimi 40 anni 3 eventi sismici significativi, per i quali c’è stato il bisogno di ricostruire anche con tecnologie tradizionali che garantiscono la salvaguardia delle vite umane ma che costringono i proprietari degli immobili a uscire da casa con tempi di ricostruzione non compatibili con una vita tranquilla e con una sostenibilità ambientale: spostare mezzi e materiali ogni 15 anni con demolizioni impegnative rappresenta un problema ambientale. E poi in questo caso il rapporto costi-benefici è molto performante: i sovraccosti del “ground isolation” sono 2-3 volte inferiori rispetto ai costi attesi nell’arco della vita utile delle costruzioni ricostruite secondo i criteri convenzionali. Vedrà il coinvolgimento dei privati in ambito pubblico e non è cosi scontato nelle tante ricostruzioni italiane.

Come sarà la piastra, di quanti m² e quanti immobili saranno costruiti sopra?

Sarà una piastra gradonata con un’estensione di 6.500 m², come un grande campo, poggiata su 300 isolatori sismici a scorrimento. Un sistema “pendulo” che garantisce un abbattimento delle azioni sismiche di circa 15 volte rispetto a una costruzione tradizionale che ha fondazioni che poggiano direttamente sul terreno. E’ come se spostassimo Castelluccio in una zona a bassa pericolosità come la Sardegna. Al di sopra della piastra saranno ricollocate 144 unità immobiliari contenute in 60 edifici a loro volta compresi in 17 aggregati edilizi. Questi aggregati hanno portato alla costituzione di 17 consorzi tra i proprietari che, per garantire un intervento unitario, hanno fornito il consenso informato all’ufficio speciale per la ricostruzione. Questo ha attivato il meccanismo che ha portato da settembre 2024 all’inizio effettivo dei lavori con i primi interventi per 23 milioni di euro: un primo applicativo per realizzare le strutture di terrazzamento e ridare le aree di sedime ai proprietari al di fuori della piastra anti sismica. Alcuni edifici sono in fase di costruzione, alcuni in via di ultimazione.

Qual è il cronoprogramma e i prossimi step?

Abbiamo già affidato il secondo applicativo per la realizzazione del terrazzamento dove verrà costruita la piastra e le strutture di sostegno che realizzeranno il contorno della stessa. Abbiamo inviato alla struttura commissariale il progetto per la convocazione della Conferenza di servizi, con l’auspicio che entro il mese di ottobre venga convocata, in modo che in primavera 2027 verranno iniziati i lavori della piastra. Passeremo alla progettazione degli edifici sopra piastra che verranno affidati all’impresa entro la fine del ‘27 in modo che il 2028 e 2029 saranno gli anni della realizzazione degli edifici, con data prevista per l’ultimazione e la riconsegna ai privati con il collaudo strutturale entro la fine del 2029.

Ora in che fase siamo?

In quella della realizzazione e del completamento dei lavori al di fuori della piastra, con terrazzamenti, cunicoli tecnologici, infrastrutture che hanno garantito la ripresa dell’attività dei privati.

Quali sono le difficoltà maggiori?

Quelle legate all’orografia e alla morfologia dei terreni che prevede questa soluzione gradonata rispetto a una pianeggiante dove ricollocare gli edifici. Castelluccio non lo consente e neanche il contesto ambientale che lo circonda. Inoltre abbiamo dei vincoli ambientali e paesaggistici.

Come verrà ricostruita Castelluccio

Dove era, ma sicuramente meglio di com’era. La nostra volontà è stata quella di mantenere esattamente l’identità del borgo anche attraverso incontri settimanali che abbiamo avuto con gli altri attori della ricostruzione: l’ente parco, la soprintendenza, il Comune di Norcia e l’ufficio di ricostruzione. Tanti progettisti sia privati che pubblici hanno interagito in queste fasi prodromiche alla ricostruzione fisica del paese. La soprintendenza ci ha dato delle indicazioni, sono state scelte condivise. Abbiamo contatti con le università e con i dipartimenti di ingegneria sia nazionali che internazionali perché c’è una forte attenzione. La comunità scientifica vede questo progetto come un ulteriore possibilità in zone a elevata sismicità e con queste caratteristiche morfologiche.



