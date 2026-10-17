È stato assegnato a Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Croce Rossa Italiana, le istituzioni impegnate ogni giorno sulle strade italiane a tutela della sicurezza e della vita, il primo dei due premi “Samaritano 2026”, la versione “speciale” istituita per decisione del Comune di Assisi, della Pro loco di Petrignano e del Comitato Samaritano in occasione dell’ottavo centenario della morte di san Francesco.

La cerimonia di venerdì

A ritirare il riconoscimento Francesca Di Luca, primo dirigente della Polizia di Stato, il Comandante della Legione Carabinieri Umbria Luca Corbellotti, Rocco Mastroianni, comandante dei Vigili del Fuoco di Perugia, e Rosario Valastro, presidente nazionale della Croce Rossa Italiana. La cerimonia si è svolta ieri nella Sala della Conciliazione, alla presenza del vicesindaco Veronica Cavallucci, del presidente della Pro Loco di Petrignano, Marta Freddii e del presidente del Comitato Samaritano, Claudio Mancinelli, che hanno motivato il riconoscimento con la volontà di esprimere “la profonda gratitudine della città di Assisi alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, ai Vigili del Fuoco e alla Croce Rossa Italiana per il loro lavoro quotidiano a tutela della sicurezza e della vita di tutti noi”. (Foto © Fap Foto - Premio Samaritano)

Le dichiarazioni

“Siamo onorati – ha sottolineato Veronica Cavallucci, vicesindaco di Assisi – di consegnare questo riconoscimento a quanti ogni giorno vigilano sulle nostre strade e sulle nostre vite. La sicurezza stradale è un tema drammatica attualità, che richiama il valore primario della vita e la responsabilità collettiva. L’edizione speciale del ‘Samaritano 2026’, nato nel contesto dell'ottavo centenario della morte di San Francesco e nel ricordo di Giancarlo Tofi, rilancia la necessità di continuare a promuovere la cultura della vita e della solidarietà. Grazie di cuore a Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Croce Rossa: il vostro servizio e impegno ci rende tutti più sicuri e protetti”. Il sindaco Valter Stoppini, non presente all’evento perché in visita istituzionale a San Francisco, ha inviato un saluto ringraziando le istituzioni premiate per “il grande e prezioso lavoro quotidiano a tutela della sicurezza e della vita di tutti”. “Abbiamo voluto ringraziare donne e uomini che, lontano dai riflettori e spesso in situazioni di pericolo, sono a servizio della collettività, operando quotidianamente per proteggere, assistere, soccorrere e salvare vite umane sulle nostre strade”, ha sottolineato Marta Freddii, presidente della Pro Loco di Petrignano.

Francesca Di Luca della Polizia di Stato ha parlato di “orgoglio e gratitudine per questo premio, qui ad Assisi viviamo sfide istituzionali esaltanti respirando quei valori di solidarietà dialogo e accoglienza che ci hanno spinti a scegliere il nostro servizio”. Luca Corbellotti dell’Arma dei Carabinieri ha sottolineato come “il premio riconosca lavoro di tutti gli operatori delle forze istituzionali, sempre pronte a fermarsi e a correre in soccorso dei cittadini, spesso sfidando anche pericoli per adempiere alla propria missione”. Rocco Mastroianni dei Vigili del Fuoco ha parlato di “premio molto importante e sentito che va a tutti i vigili del fuoco d’Italia, che ogni giorno portano aiuto a chi ne fa richiesta: un lavoro che di solito unisce più forze per migliorare il soccorso a favore dei cittadini”. Rosario Valastro, presidente della CRI ha evidenziato come “questo premio sia la testimonianza di quanto le istituzioni qui rappresentate siano molto radicate nel territorio nazionale” e parlato della necessità di “promuovere nelle scuole e tra i più giovani la cultura della prevenzione dei rischi per ridurre il numero di vittime sulle strade, che nel 2025 è aumentato”.

La cerimonia di sabato

Alla cerimonia di venerdì ha partecipato anche Shamira Perrella, vedova di Antony Josue, guardia giurata che il 3 maggio scorso ha perso la vita, investito da un mezzo in transito sul Grande raccordo anulare a Roma, mentre tentava di portare soccorso ad alcuni giovani coinvolti in un incidente stradale.

Nelle prime ore del mattino del 3 maggio 2026, sul Grande Raccordo Anulare di Roma, un grave incidente stradale provocava il ribaltamento di un’autovettura, all’interno della quale tre giovani rimanevano intrappolati. Antony Josue, guardia giurata, che stava percorrendo quel tratto di strada con la propria auto, si rendeva immediatamente conto della gravità della situazione e si fermava senza esitazione per assistere gli occupanti del veicolo.

Un gesto di altruismo, che sabato 17 ottobre è stato ricordato a Petrignano di Assisi, dove dopo la deposizione di una corona di alloro al “Monumento Samaritano” è stato consegnato il riconoscimento alla signora Perrella. Erano presenti autorità civili, militari e religiose. Il prestigioso riconoscimento s’ispira alla convergenza ideale tra la figura del Buon Samaritano e quella di san Francesco: entrambi si fermano davanti alla sofferenza altrui, agendo con un gesto gratuito di fraternità.

“Con coraggio, generosità ed elevato senso civico - si legge nelle motivazioni del riconoscimento - contribuiva a mettere in salvo il conducente, ad allertare i soccorsi e a segnalare il pericolo agli automobilisti in transito. Proprio mentre era impegnato nell’assistenza ai feriti e nella messa in sicurezza dell’area, veniva travolto da un mezzo sopraggiunto ad alta velocità, perdendo la vita nel compimento di un gesto di autentico altruismo. Non un attimo di esitazione, non un calcolo del rischio: solo la scelta immediata di fermarsi per un altro. È in questo gesto, portato fino alle estreme conseguenze, che il Premio Samaritano riconosce il proprio significato più autentico. Il suo sacrificio resta testimonianza luminosa, destinata a vivere nel ricordo e nella gratitudine della comunità. Il nome di Antony Josue si aggiunge a quello degli altri Samaritani premiati negli anni per i loro atti di solidarietà umana, ma lo fa con un peso diverso: quello di chi ha dato tutto quello che aveva”.

Il premio

Il prestigioso riconoscimento, assegnato da 34 anni, s’ispira alla convergenza ideale tra la figura del Buon Samaritano e quella di san Francesco: entrambi si fermano davanti alla sofferenza altrui, agendo con un gesto gratuito di fraternità. È dedicato alla memoria di Giancarlo Tofi, che 12 ottobre 1972, di sera, percorrendo la strada tra Bastia e Petrignano si accorse di un ciclista a terra in difficoltà. Nel tentativo di soccorrerlo venne travolto, perdendo la vita. In sua memoria e in riferimento alla parabola evangelica venne istituito il riconoscimento, per premiare chi si è distinto per atti di altruismo, in particolare legati al soccorso stradale, anche con il fine di sensibilizzare sui temi della sicurezza e dei comportamenti di guida. Tra i premiati diversi famosi, come il pilota di Formula Uno Arturo Merzario, che ottenne il riconoscimento nel ‘76 per aver soccorso Niki Lauda, all’epoca in forza alla Ferrari, nel suo spaventoso incidente al Nürburgring. Assegnato ogni anno fino all’inizio degli anni 2000, è tornato in auge nel 2019, grazie alla Pro Loco e ad un comitato creato ad hoc.