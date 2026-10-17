Oltre 50 imprenditori hanno partecipato mercoledì 14 ottobre, nella Sala Convegni del Barton Park di Perugia, all’incontro “Dall’AI generica all’AI aziendale”, organizzato dal Gruppo Unimatica Confapi Perugia. Un confronto sulle condizioni che permettono all’intelligenza artificiale di diventare uno strumento concreto per le imprese: conoscenza dei processi, qualità dei dati, sicurezza e partecipazione delle persone.

«Prima ancora di parlare di intelligenza artificiale, dobbiamo parlare di conoscenza aziendale», spiega Stefano Moretti, presidente di Unimatica Confapi Perugia. «L’AI diventa davvero utile quando non viene usata solo come strumento generico, ma quando è messa nelle condizioni di lavorare sul patrimonio reale dell’impresa: i suoi documenti, i suoi processi, i suoi dati, il suo modo di comunicare e le sue esigenze operative».

Ad aprire i lavori è stato Andrea Stafisso, assessore allo Sviluppo economico del Comune di Perugia, che ha sottolineato il valore delle iniziative di confronto e formazione promosse dalle associazioni datoriali. «Le piccole e medie imprese vanno accompagnate verso un’adozione consapevole di queste tecnologie. Le istituzioni nazionali ed europee devono inoltre interrogarsi su come garantirne anche in futuro un accesso sicuro e competitivo».

Applicazioni concrete, protezione dei dati e comunicazione

Gli interventi hanno affrontato il passaggio dagli strumenti generalisti a soluzioni capaci di lavorare nel contesto specifico dell’impresa. Simone Belia ha illustrato come integrare l’AI nei flussi operativi, anche per ridurre le attività manuali di trascrizione e gestione documentale, mantenendo il controllo umano sui risultati. Luca Truffarelli ha approfondito il contributo dell’AI predittiva al passaggio dalla risposta alla decisione.

Con Emiliano Orologio il confronto si è esteso agli spazi fisici dell’azienda, attraverso applicazioni che utilizzano immagini e sensori per rilevare anomalie e supportare la prevenzione. Andrea Lupetti ha affrontato la protezione delle informazioni aziendali, evidenziando l’importanza di scegliere strumenti adeguati, definire regole comprensibili e governare il percorso dei dati.

Sara Cipriani ha dedicato il proprio intervento alla comunicazione: l’AI può aiutare l’impresa a valorizzare la propria identità quando parte dalle competenze delle persone, dai casi reali e dall’ascolto dei clienti. Andrea Fiore ha infine approfondito l’impatto del cambiamento sul lavoro, indicando nell’ascolto, nel confronto e negli strumenti di gestione dello stress tre leve per prevenire il tecnostress.

Formazione e continuità per accompagnare il cambiamento

All’appuntamento ha preso parte anche Valeria Cardinali, direttrice di Confapi Perugia. Le conclusioni sono state affidate al presidente di Confapi Perugia Orsini, che ha ribadito l’importanza della formazione in una fase di profonda evoluzione del lavoro e delle competenze.

L’incontro ha aperto il percorso “Guidare il cambiamento”, che proseguirà con appuntamenti dedicati alla sicurezza aziendale nell’era dell’AI, prevista a gennaio 2027, alle decisioni basate sui dati e al passaggio dall’idea al mercato.

La serata si è conclusa con un aperitivo di networking, occasione per proseguire il dialogo tra imprenditori, relatori e rappresentanti dell’associazione.



