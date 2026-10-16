Vicenda nidi in Consiglio comunale, prove di disgelo

Tensione alta e toni accesi, ma alla fine si è arrivati al bandolo della matassa nel corso della seduta fiume del Consiglio comunale aperto sull’infuocata vicenda degli asili nido cittadini di Foligno.

Un’aula consiliare stracolma con genitori sul piede di guerra e passeggini al seguito ad assistere all’acceso botta e risposta, che ha visto il punto di maggior frizione nel durissimo botta e risposta tra la capogruppo del PD Rita Barbetti e quello di Fratelli d’Italia Valentina Gualdoni tanto da rendere necessaria la sospensione temporanea dell’adunanza.

A chiudere la serata, l’intervento e tracciare la linea politico programmatica dell’Amministrazione Comunale, lo stesso sindaco Stefano Zuccarini.

“L’unica strada che possiamo seguire per il futuro è quella di andare avanti con le gestioni indirette – ha spiegato il primo cittadino folignate - una posizione dovuta ai rigidi paletti normativi che bloccano di fatto le capacità assunzionali dell’Ente che per motivazioni giuridiche ed economiche non ci costringono a vincoli stringenti sulle assunzioni di personale”.

Il ricorso alle esternalizzazioni quindi – ha spiegato – pur con indirizzo diretto da parte del Comune è l’unico un modello di gestione adottato anche dalla stragrande maggioranza degli altri comuni dell’Umbria. Non si capisce pertanto perchè a Foligno questa soluzione non si possa accettare.

Una soluzione che però non ha convinto i rappresentanti del Comitato "Infanzia bene comune" che attraverso le parole di Anna Laura Venanzi, ha ribadito la “forte preoccupazione per la costante contrazione degli organici” nonché “per le criticità legate alle sostituzioni del personale precario” lanciando in aula un accorato appello: “le esternalizzazioni non diventino una scorciatoia per sopperire a carenze di programmazione”.

Lo stesso comitato ha quindi illustrato alcune soluzioni: utilizzo ottimale dei finanziamenti disponibili, compresi quelli del Fondo sociale europeo Plus; istituzione di un tavolo di confronto permanente; annullamento in autotutela della procedura di affidamento per l’asilo nido "Innamorati", interventi che – secondo il comitato – potrebbero portare al ripristino dei ventidue posti originari.

Altro elemento di scontro, quello del rincaro delle tariffe mensili e delle mensa scolastica, sui quali ha puntato l’accento Giulia Ceccucci, snocciolando pubblicamente i dati: la spesa media per i nidi si aggira intorno a 480 euro, il costo dei pasti è salito a 5,75 euro e 5,80 per i non residenti, con la merenda: è stata quindi richiesto il ricorso a più fasce Isee.

A prendere la parola anche lo stesso assessore all’Istruzione Elisabetta Ugolinelli, che nella sua replica ha voluto sottolineare il fatto che le tariffe erano rimaste bloccate dal 2011 e che gli adeguamenti Istat sono stati pressochè inevitabili, confermando al tempo stesso l'impegno a reperire ulteriori posti tramite i bandi regionali. Rilevando che il Comune di Foligno è comunque riuscito ad aumentare cinque posti in più, numero massimo che si poteva ottenere in base agli attuali vincoli.

Presente in aula consiliare anche l’assessore regionale all’Istruzione Fabio Barcaioli, che ha messo l’accento sulla forte contrazione della copertura dei servizi per la prima infanzia nella regione, scesi dal 33% del 2022 al 27% nel 2025 aggiungendo che a Foligno si contano 374 posti a disposizione rispetto a 1.386 bambini tra gli zero e i tre anni.

L’esponente regionale ha poi evidenziato le risorse della Regione - tra cui il piano per 550 nuovi posti nido - e i fondi Pnrr per il nuovo edificio della scuola "Raffaello Sanzio" a Sportella Marini.

Da registrare anche la dura nota inviata dalle sigle sindacali Fp Cgil, Fp Cisl e Usb, che hanno che hanno chiesto un incontro urgente alla Giunta, denunciando mancato coinvolgimento ed il ricorso prolungato agli straordinari per far fronte alle scoperture dell'ufficio personale, sollecitando contestualmente il ripristino di “sane e tempestive relazioni sindacali”.

Più che un muro contro un muro è stata l’occasione in cui ognuno ha avuto modo di esporre e spiegare le proprie posizioni: il chiarimento c’è stato, ora occorrerà cercare di far incastrare i vari pezzi del puzzle per avere un quadro più delineato della situazione e cercare soluzioni quanto più possibile condivise pur tenendo conto della cornice entro la quale ci si dovrà per forza di cose muovere.