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16 ottobre 2026
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Daspo di 2 anni a tifoso perugino, minacce e insulti a uno steward

Daspo a un tifoso perugino per minacce e discriminazione a uno steward, pretendeva di entrare senza biglietto. Vietato l'accesso agli stadi in tutta Italia

Daspo di 2 anni a tifoso perugino, minacce e insulti a uno steward

Daspo di 2 anni per un tifoso della curva perugina. L’uomo, classe 1972, è gravato da numerosi precedenti di polizia e da un provvedimento di ammonimento per violenza, minaccia o discriminazione commesse nel contesto di eventi sportivi.

I fatti risalgono alla partita di campionato giocata in casa allo stadio “Renato Curi” di Perugia il 27 settembre, tra Perugia e Reggiana. L’uomo, durante le fasi di afflusso degli spettatori, avrebbe preteso dagli steward di entrare all’interno dell’impianto nonostante fosse privo del biglietto. Al diniego del personale il 54enne avrebbe iniziato ad insultare uno steward con frasi minacciose e discriminatorie, nonostante la presenza della Polizia in servizio di ordine pubblico.

Dopo i dovuti accertamenti e appurato che l’evento si è verificato in occasione di una manifestazione sportiva l’uomo è stato valutato tale da porre in pericolo la Sicurezza Pubblica o da creare turbative per l’Ordine Pubblico. In conseguenza del provvedimento, il 54enne non potrà accedere, su tutto il territorio nazionale, a manifestazioni calcistiche, a prescindere dal fatto che le stesse riguardino formazioni iscritte a campionati professionistici o dilettantistici.


Tag

Perugia

Parole chiave

Daspo tifoso Perugia stadio Renato Curi violenza steward Sicurezza Pubblica manifestazioni sportive

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