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Umbria che esporta
15 ottobre 2026
2 min di lettura
Davide Baccarini

Tartufo 100% Umbro, Tartufi Bianconi e Fatalbecco lanciano nuovo brand del territorio

Il tartufo bianco umbro punta su identità, qualità e turismo esperienziale. Il progetto di Alessandro Poggini e Filippo Biagioni nasce per valorizzare un’eccellenza locale e renderla ambasciatrice dell’Umbria

Tartufo 100% Umbro, Tartufi Bianconi e Fatalbecco lanciano nuovo brand del territorio

Dare al tartufo bianco umbro un’identità riconoscibile e rafforzare il legame tra eccellenze gastronomiche e turismo. È questo l’obiettivo di “Tartufo 100% Umbro”, il nuovo progetto promosso da Tartufi Bianconi e Fatalbecco, ideato da Alessandro Poggini e Filippo Biagioni in occasione dell’apertura della stagione del pregiato tartufo bianco.

L’iniziativa punta a valorizzare il prodotto locale attraverso un marchio che racconti in modo diretto il territorio di provenienza, affiancandosi alle realtà storicamente più conosciute, come Alba e San Miniato. Il principio alla base del progetto è chiaro: utilizzare esclusivamente tartufo raccolto in Umbria, tracciato e legato al territorio, per garantire autenticità e rafforzare il riconoscimento di una delle eccellenze gastronomiche regionali.

Il nostro obiettivo non è solo vendere un prodotto gourmet, ma costruire qualcosa che chi visita l’Umbria possa portare a casa come ricordo autentico del territorio: un’esperienza da vivere, prima ancora che da assaggiare”, spiegano Poggini e Biagioni.

Non soltanto un prodotto da degustare, quindi, ma un’esperienza da vivere e condividere. Il progetto si inserisce in un percorso di valorizzazione che punta a coniugare gastronomia, tradizioni e accoglienza, intercettando sia gli appassionati di prodotti d’eccellenza sia i turisti alla ricerca di esperienze autentiche.

Con “Tartufo 100% Umbro”, Tartufi Bianconi e Fatalbecco scommettono così sulla forza dell’identità locale: un prodotto prezioso che diventa ambasciatore dell’Umbria, della sua cultura e del suo patrimonio gastronomico. Perché ogni tartufo porta con sé una storia legata ai luoghi in cui nasce. E proprio questa unicità, insieme alla disponibilità naturalmente limitata del prodotto, rappresenta il valore distintivo del nuovo brand.

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Alto Tevere Città di Castello Umbria

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