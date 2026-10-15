Dare al tartufo bianco umbro un’identità riconoscibile e rafforzare il legame tra eccellenze gastronomiche e turismo. È questo l’obiettivo di “Tartufo 100% Umbro”, il nuovo progetto promosso da Tartufi Bianconi e Fatalbecco, ideato da Alessandro Poggini e Filippo Biagioni in occasione dell’apertura della stagione del pregiato tartufo bianco.

L’iniziativa punta a valorizzare il prodotto locale attraverso un marchio che racconti in modo diretto il territorio di provenienza, affiancandosi alle realtà storicamente più conosciute, come Alba e San Miniato. Il principio alla base del progetto è chiaro: utilizzare esclusivamente tartufo raccolto in Umbria, tracciato e legato al territorio, per garantire autenticità e rafforzare il riconoscimento di una delle eccellenze gastronomiche regionali.

“Il nostro obiettivo non è solo vendere un prodotto gourmet, ma costruire qualcosa che chi visita l’Umbria possa portare a casa come ricordo autentico del territorio: un’esperienza da vivere, prima ancora che da assaggiare”, spiegano Poggini e Biagioni.

Non soltanto un prodotto da degustare, quindi, ma un’esperienza da vivere e condividere. Il progetto si inserisce in un percorso di valorizzazione che punta a coniugare gastronomia, tradizioni e accoglienza, intercettando sia gli appassionati di prodotti d’eccellenza sia i turisti alla ricerca di esperienze autentiche.

Con “Tartufo 100% Umbro”, Tartufi Bianconi e Fatalbecco scommettono così sulla forza dell’identità locale: un prodotto prezioso che diventa ambasciatore dell’Umbria, della sua cultura e del suo patrimonio gastronomico. Perché ogni tartufo porta con sé una storia legata ai luoghi in cui nasce. E proprio questa unicità, insieme alla disponibilità naturalmente limitata del prodotto, rappresenta il valore distintivo del nuovo brand.