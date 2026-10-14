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14 ottobre 2026
1 min di lettura
Davide Baccarini

Abbandona vecchi mobili lungo la provinciale, maxi multa e denuncia

L'uomo ha dovuto ripulire l'area lungo la SP 423 e pagare 4.500 euro per estinguere il reato

Abbandona vecchi mobili lungo la provinciale, maxi multa e denuncia

Voleva liberare rapidamente la casa appena acquistata nella frazione di Marcellano (Gualdo Cattaneo), ma invece di smaltire regolarmente i vecchi arredi li ha abbandonati lungo la carreggiata. Nei guai è finito un cittadino, deferito all'Autorità Giudiziaria dai Carabinieri del Nucleo Forestale di Campello sul Clitunno a conclusione di un'articolata attività d'indagine.

L'uomo, dopo aver completato l'acquisto dell'immobile, ha provveduto in più riprese a svuotare i vani dell'abitazione dai mobili lasciati dal precedente proprietario. Anziché conferirli presso le isole ecologiche autorizzate, si è sbarazzato di cucine, arredi da camera da letto, sedie e suppellettili varie scaricandoli a margine della Strada Provinciale 423, nel territorio comunale di Gualdo Cattaneo.

Gli accertamenti condotti dai militari dell'Arma hanno consentito di risalire in breve tempo all'identità del responsabile e di contestare la violazione ambientale. Messo di fronte alle proprie responsabilità, l'uomo si è reso immediatamente operativo per recuperare tutti i rifiuti abbandonati e ripristinare lo stato dei luoghi lungo la strada.

Per lui è stata avviata la procedura delle prescrizioni ambientali: il pagamento di una somma pari a 4.500 euro a titolo di oblazione consentirà all'indagato di estinguere il reato ascritto.

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Foligno

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vecchi provinciale multa denuncia forestali abbandona

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