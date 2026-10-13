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13 ottobre 2026
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Vittime sulla strada, Regione richiama Anas a maggior responsabilità

Strade umbre pericolose: la Regione sollecita Anas a più responsabilità. "La situazione sulla E45 è peggiorata nonostante le richieste" fa sapere in una nota

Vittime sulla strada, Regione richiama Anas a maggior responsabilità

E’ un bollettino di guerra quello sulle strade umbre. Ieri la tragica notizia della morte dei due giovani poco più che ventenni coinvolti nel gravissimo scontro lungo il Raccordo Perugia-Bettolle, all'altezza di Passignano sul Trasimeno. Un evento drammatico che si aggiunge al recente incidente mortale lungo la strada del Pantano.

I numeri elevati dei decessi sulla strada hanno spinto la Regione Umbria a manifestare la necessità di un’attenzione e responsabilità più incisiva da parte di Anas S.p.A. alla prevenzione e alla gestione della sicurezza delle infrastrutture di competenza statale, in particolare dei cantieri stradali e dei restringimenti di carreggiata.

Situazione peggiorata su E45

La Regione “non può non constatare, con amarezza, come nonostante l’appello a ridurre l’impatto dei cantieri, la situazione sulle maggiori arterie stradali risulta peggiorata per l’aumento del traffico pesante, in particolare sulla E45, dopo aver chiesto ad Anas, a più riprese, di porre in essere delle limitazioni”, si legge in una nota.

Parallelamente, la Regione sta promuovendo un progetto condiviso con Anci, Upi e Corpi di Polizia finalizzato alla formazione e sensibilizzazione sulla mobilità sicura per i giovani delle scuole secondarie di secondo grado. Si tratta di interventi educativi che si affiancano allo sforzo economico “delle istituzioni regionali per incrementare le dotazioni finanziarie destinate alle manutenzioni ordinarie e straordinarie”, aggiunge la nota della Regione.

La Regione ribadisce che la tutela della vita umana deve rimanere la priorità assoluta e continuerà a vigilare affinché ciascun soggetto gestore assicuri standard di sicurezza elevati su tutte le arterie del territorio.

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Umbria

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incidenti stradali Regione Umbria Anas E45 sicurezza stradale infrastrutture mobilità sicura giovani

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