E’ un bollettino di guerra quello sulle strade umbre. Ieri la tragica notizia della morte dei due giovani poco più che ventenni coinvolti nel gravissimo scontro lungo il Raccordo Perugia-Bettolle, all'altezza di Passignano sul Trasimeno. Un evento drammatico che si aggiunge al recente incidente mortale lungo la strada del Pantano.

I numeri elevati dei decessi sulla strada hanno spinto la Regione Umbria a manifestare la necessità di un’attenzione e responsabilità più incisiva da parte di Anas S.p.A. alla prevenzione e alla gestione della sicurezza delle infrastrutture di competenza statale, in particolare dei cantieri stradali e dei restringimenti di carreggiata.

Situazione peggiorata su E45

La Regione “non può non constatare, con amarezza, come nonostante l’appello a ridurre l’impatto dei cantieri, la situazione sulle maggiori arterie stradali risulta peggiorata per l’aumento del traffico pesante, in particolare sulla E45, dopo aver chiesto ad Anas, a più riprese, di porre in essere delle limitazioni”, si legge in una nota.

Parallelamente, la Regione sta promuovendo un progetto condiviso con Anci, Upi e Corpi di Polizia finalizzato alla formazione e sensibilizzazione sulla mobilità sicura per i giovani delle scuole secondarie di secondo grado. Si tratta di interventi educativi che si affiancano allo sforzo economico “delle istituzioni regionali per incrementare le dotazioni finanziarie destinate alle manutenzioni ordinarie e straordinarie”, aggiunge la nota della Regione.

La Regione ribadisce che la tutela della vita umana deve rimanere la priorità assoluta e continuerà a vigilare affinché ciascun soggetto gestore assicuri standard di sicurezza elevati su tutte le arterie del territorio.