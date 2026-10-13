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13 ottobre 2026
1 min di lettura
Flavia Pagliochini

Cocaina nascosta nel poggiatesta dell’auto: arrestato un 26enne a Perugia

Un giovane arrestato a Perugia per detenzione di cocaina nascosta in auto. Scopri i dettagli dell'operazione e le conseguenze legali.

Cocaina nascosta nel poggiatesta dell’auto: arrestato un 26enne a Perugia

Un ventiseienne è stato arrestato dalla polizia di Stato di Perugia con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il giovane è stato scoprotDurante un posto di controllo in via Manzoni, gli agenti delle Volanti hanno notato un’auto sospetta e hanno deciso di approfondire le verifiche sul conducente che, alla richiesta di esibire i documenti, avrebbe manifestato una particolare agitazione.

Un comportamento che ha spinto i poliziotti a procedere con una perquisizione personale, successivamente estesa al veicolo. Proprio all’interno dell’abitacolo è stato fatto il ritrovamento: nascosti nel poggiatesta del sedile lato passeggero, gli agenti hanno individuato 19 involucri contenenti una sostanza polverosa, per un peso complessivo superiore ai 9 grammi.

Gli accertamenti effettuati dal personale della Polizia Scientifica hanno confermato che si trattava di cocaina. Nel corso delle verifiche sono stati inoltre rinvenuti 270 euro in contanti, somma sottoposta a sequestro insieme alla sostanza stupefacente.

Il giovane è stato quindi accompagnato negli uffici della Questura per gli adempimenti di rito. Al termine delle procedure è stato arrestato con l’ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo fissato per la giornata odierna.

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Perugia

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arresto Perugia cocaina polizia detenzione droga

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