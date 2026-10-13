Una lite in ambito familiare, poi degenerata in un’aggressione, ha richiesto l’intervento della polizia di Stato nella notte appena trascorsa in via Petrarca, a Perugia.

Gli agenti sono intervenuti a seguito di una chiamata al numero unico di emergenza che segnalava un’aggressione. Giunti sul posto, i poliziotti hanno ascoltato la donna coinvolta, che ha riferito di aver avuto una discussione con il compagno, che si sarebbe trovato in stato di ebbrezza.

Secondo quanto raccontato dalla donna, la situazione sarebbe rapidamente degenerata: l’uomo l’avrebbe colpita con schiaffi, strattoni e spintoni, nonostante avesse in braccio il loro bambino, di pochi mesi. Il 26enne avrebbe assunto un atteggiamento poco collaborativo, opponendo resistenza al controllo di polizia e minacciando gli agenti intervenuti.

Dopo averlo contenuto in sicurezza, il giovane è stato portato in commissariato e denunciato all’Autorità giudiziaria per percosse in ambito familiare, resistenza e minacce a pubblico ufficiale.