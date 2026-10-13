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13 ottobre 2026
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Perugia, aggredisce la compagna mentre tiene in braccio il figlio di pochi mesi: denunciato 26enne

Aggressione familiare a Perugia: uomo ubriaco colpisce la compagna con il figlio in braccio. Denunciato per percosse e resistenza. Scopri i dettagli.

Perugia, aggredisce la compagna mentre tiene in braccio il figlio di pochi mesi: denunciato 26enne

Una lite in ambito familiare, poi degenerata in un’aggressione, ha richiesto l’intervento della polizia di Stato nella notte appena trascorsa in via Petrarca, a Perugia.

Gli agenti sono intervenuti a seguito di una chiamata al numero unico di emergenza che segnalava un’aggressione. Giunti sul posto, i poliziotti hanno ascoltato la donna coinvolta, che ha riferito di aver avuto una discussione con il compagno, che si sarebbe trovato in stato di ebbrezza.

Secondo quanto raccontato dalla donna, la situazione sarebbe rapidamente degenerata: l’uomo l’avrebbe colpita con schiaffi, strattoni e spintoni, nonostante avesse in braccio il loro bambino, di pochi mesi. Il 26enne avrebbe assunto un atteggiamento poco collaborativo, opponendo resistenza al controllo di polizia e minacciando gli agenti intervenuti.

Dopo averlo contenuto in sicurezza, il giovane è stato portato in commissariato e denunciato all’Autorità giudiziaria per percosse in ambito familiare, resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

Tag

Perugia

Parole chiave

aggressione familiare Perugia polizia ubriachezza denuncia violenza domestica resistenza minacce

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