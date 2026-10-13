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13 ottobre 2026
1 min di lettura
Flavia Pagliochini

Incendio in un’azienda a Bastia Umbra: nube nera di fumo | Le foto

Nube nera da incendio azienda a Bastia Umbra visibile da Assisi. Vigili del fuoco e Arpa in azione per accertamenti e sicurezza. Cause ignote.

Incendio in un’azienda a Bastia Umbra: nube nera di fumo | Le foto

Una colonna di fumo nero e denso si è alzata intorno a mezzogiorno da un’azienda di Bastia Umbra, diventando visibile anche dal centro storico di Assisi e raggiungendo progressivamente la zona di Capodacqua.

L’incendio è divampato a ora di pranzo di martedì 13 ottobre: sul posto i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area e i tecnici dell’Arpa, chiamati a effettuare le verifiche ambientali necessarie per valutare le eventuali conseguenze della combustione.

Al momento non sono ancora note le cause che hanno originato il rogo, né è possibile quantificare l’entità dei danni provocati all’interno dell’azienda. Ad andare a fuoco, secondo le prime informazioni, degli imballi di polistirolo, che possono provocare lo sviluppo di fumi neri e particolarmente densi. Al momento gli accertamenti sono in corso, ma non ci sono vittime: le fiamme sono state spente intorno alle 13.

Tag

Bastia Umbra

Parole chiave

incendio Bastia Umbra nube nera Assisi vigili del fuoco Arpa sicurezza polistirolo

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