Due giovani di 21 anni sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri delle stazioni di Ponte San Giovanni e Umbertide, con l’ipotesi di reato di truffa aggravata in concorso, commessa con la tecnica del “finto carabiniere”.

L’operazione è scattata dopo la segnalazione della Stazione dei Carabinieri di Umbertide, che aveva raccolto elementi utili a individuare l’autovettura utilizzata dai presunti responsabili di una truffa ai danni di una donna di 78 anni residente nella zona. Grazie al rapido scambio di informazioni tra le Compagnie del Comando provinciale di Perugia, sono stati attivati immediatamente diversi posti di ricerca lungo la strada statale E45, ritenuta una probabile via di fuga.

La vittima ha spiegato ai militari di essere stata contattata telefonicamente da un uomo che si era spacciato per un appartenente all’Arma: il sedicente militare le aveva raccontato che l’automobile del marito sarebbe stata utilizzata per commettere una rapina ai danni di una gioielleria.

Con il pretesto di dover effettuare urgenti verifiche per escludere un eventuale coinvolgimento della coppia, il truffatore aveva annunciato l’arrivo a casa di un collega incaricato di controllare i gioielli e il denaro custoditi nell’abitazione. Allarmata dalla notizia e convinta di parlare con un vero rappresentante delle forze dell’ordine, la donna aveva raccolto i propri monili in oro e il denaro contante, mostrandoli all’uomo presentatosi poco dopo alla porta di casa.

Approfittando di un momento di distrazione dell’anziana, il falso incaricato si sarebbe impossessato dei preziosi e dei contanti, per poi allontanarsi rapidamente a bordo dell’automobile utilizzata per la fuga. Le ricerche si sono concluse grazie all’intervento di una pattuglia dei carabinieri ponteggiani, che ha individuato il veicolo mentre percorreva la E45 e lo ha bloccato in sicurezza nei pressi della galleria Piscille.

Le successive perquisizioni personali e dell’autovettura hanno permesso di recuperare 325 euro in contanti e diversi monili in oro e argento, risultati sottratti alla vittima. I due sono ora ospiti del carcere di Capanne, mentre l’intera refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria.

L'Arma dei Carabinieri rinnova l'invito, soprattutto alle persone più anziane e ai loro familiari, a prestare la massima attenzione nei confronti di richieste sospette di denaro o preziosi formulate da sedicenti appartenenti alle Forze dell'Ordine o ad altri enti pubblici. In caso di dubbio è fondamentale interrompere immediatamente ogni contatto e contattare senza esitazione il numero di emergenza 112, ricordando che nessun appartenente alle Forze di polizia richiede denaro o gioielli per risolvere vicende giudiziarie o familiari.