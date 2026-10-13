Momenti di apprensione domenica sera a Perugia, dove cinque studenti universitari in città per l’Erasmus, di età compresa tra i 20 e i 22 anni, sono stati accompagnati in ospedale dopo aver ingerito dolci a base di hashish preparati da loro stessi.

L’allarme è scattato in un appartamento del capoluogo umbro, dove sono intervenuti i carabinieri del radiomobile della compagnia di Perugia, allertati dal personale sanitario del 118. Gli accertamenti svolti dai militari hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’accaduto, riconducendo il malessere all’assunzione dei dolci contenenti la sostanza stupefacente.

In totale sarebbero stati nove i ragazzi coinvolti nell’episodio. Cinque di loro hanno avuto bisogno di ricorrere alle cure dei sanitari e sono stati trasportati in ospedale, dove sono rimasti in osservazione a scopo precauzionale. (Foto di repertorio)