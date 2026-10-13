Si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa di San Giovanni Profiamma, i funerali di Luciano Paolucci, che si è spento ieri a Foligno all’età di 68 anni. Lascia la moglie Silvana ed i figli Stefano ed Elisa.

Una tragica notizia, che in città riapre una ferita mai del tutto rimarginata: la mente corre diretta a quel lontano giorno del 7 agosto 1993 quando suo figlio Lorenzo venne barbaramente ucciso a Casale, una piccola frazione della montagna folignate, da Luigi Chiatti, autodefinitosi ‘il mostro di Foligno’.

Il piccolo cadavere venne ritrovato in un dirupo poco distante dalla sua abitazione e in breve tempo gli inquirenti individuarono il colpevole, che aveva già commesso l’omicidio di Simone Allegretti, rapito a Maceratola e il cui corpicino venne gettato proprio tra Scopoli e Casale.

Luciano Paolucci dedicò tutta la sua vita alla solidarietà, all’impegno civile e alla tutela dei diritti dei minori, sempre animato da una grande fede, tanto da arrivare a perdonare pubblicamente il carnefice di suo figlio: “da bambino è stato violentato e maltrattato dai genitori adottivi – dichiarò Paolucci - lui ha sofferto sin dalla nascita e quando disse ‘Quello che io ho fatto e quello che farò è per colpa vostra’ aveva ragione”. Aggiunse poi che non avrebbe però perdonato chi avesse deciso di farlo tornare libero per via della conclamata pericolosità sociale.

Nel 1995 fondò “La Marcia degli Angeli” un’associazione pensata e fortemente voluta proprio per aiutare i bambini a superare le difficoltà create non solo dai pedofili ma anche da figli di genitori separati o gestiti senza amore.

“Anno per anno mi sono sempre reso più conto di queste dure problematiche e ho capito che se le istituzioni non avessero messo in atto delle modalità concrete di leggi , di pene severe, nulla si poteva migliorare” spiegò Paolucci, che nel 2000 si impegnò in prima persona anche nell’agone politico candidandosi nelle liste del centrodestra alle elezioni regionali.

L’associazione si batteva per dotare ogni scuola - dagli asili nido fino alle superiori - uno psicologo almeno due giorni alla settimana, per fare delle attività con i giovani, per farli sentire dei veri esseri umani, ed inaugurando alcune sedi in cui accogliere persone in difficoltà.

Luciano Paolucci volle e seppe mettere la sua vita al servizio del prossimo, quel tragico fatto non gli fece perdere la voglia di vivere ma anzi lo spinse ad andare avanti per aiutare gli altri.

A familiari, parenti ed amici giungano le più sentite condoglianze da parte della redazione di Tuttoggi.info