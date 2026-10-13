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13 ottobre 2026
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Sara Fratepietro

Paolo Canaparo nuovo prefetto di Perugia, giovedì l'insediamento

Il nuovo prefetto di Perugia è Paolo Canaparo, che vanta un lungo e importante curriculum. E' stato già in Umbria agli inizi della sua carriera per 2 anni

Paolo Canaparo nuovo prefetto di Perugia, giovedì l'insediamento

Si insedierà giovedì 15 ottobre il nuovo prefetto della provincia di Perugia, Paolo Canaparo, nominato il 2 ottobre scorso dal Consiglio dei Ministri per sostituire Francesco Zito.

Paolo Canaparo, classe 1967, vanta un lungo e importante curriculum, in parte già legato al capoluogo umbro. Entrato nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno nel 1996, è stato inizialmente assegnato alla Prefettura di Biella per poi approdare, nel 2004, in Umbria: ha infatti ricoperto incarichi di diretta collaborazione del prefetto di Perugia e di responsabile di settori amministrativi per due anni.

Dal luglio 2006 è stato trasferito all’Ufficio Affari legislativi e Relazioni parlamentari ove ha svolto l’incarico di Responsabile per la finanza locale presso l’Ufficio Ordinamento economico-finanziario dello Stato e degli enti locali, seguendo, in particolare, l’iter dei provvedimenti normativi per l’attuazione del federalismo fiscale e la riforma della contabilità degli enti locali nell'ambito del complessivo processo di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Promosso viceprefetto nel 2011, ha assunto l’incarico di Capo dell’Ufficio Ordinamento economico finanziario dello Stato e degli enti locali. Dal 2018 a inizio 2023 ha ricoperto l’incarico di Capo Ufficio relazioni con la stampa e comunicazione istituzionale. In tale veste ha svolto anche le funzioni di Direttore responsabile del sito istituzionale del Viminale e della comunicazione social media. Dal 15 luglio 2021 al 1° settembre 2021 ha rivestito, altresì, l’incarico di Capo del cerimoniale del Ministero dell’interno.

Nominato Prefetto il 21 dicembre 2022, dal 9 gennaio al 5 marzo 2023 ha svolto l’incarico di Direttore Centrale per l’amministrazione generale presso il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Dal 6 marzo 2023 esercita le funzioni di Direttore della Struttura per la prevenzione antimafia competente ai controlli antimafia, tra l’altro, per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti e sub-contratti relativi o comunque connessi alla opere di ricostruzione pubblica e privata successivi agli eventi sismici del 2016 nel Centro-Italia e all’organizzazione e allo svolgimento delle Olimpiadi e Paraolimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Dal 11 novembre 2024 svolge anche la funzione di Presidente del Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Infrastrutture Insediamenti Prioritari (CCASSIP).

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