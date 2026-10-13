Si era appostato con l’auto vicino al cimitero di Fiamenga, nascondendo nel veicolo quasi 1 kg di cocaina, per un valore stimato di 100mila euro: per questo un 21enne è stato arrestato dai carabinieri.

L’operazione ha visto in campo i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Foligno e quelli della stazione di Montefalco: i carabinieri hanno notato una vettura ferma e con motore spento, quasi nascosta, nei pressi del cimitero della Fiamenga. A bordo dell’auto c'era un ragazzo che, visibilmente agitato, non è riuscito a giustificare la propria presenza sul posto. Il suo nervosismo ha insospettito i militari che hanno deciso di perquisire il mezzo: all'interno del vano portaoggetti, hanno così scoperto un ovulo di colore giallo contenente diverse dosi di cocaina avvolte nel cellophane.

Nell’auto oltre 800 grammi di cocaina

La successiva perquisizione del veicolo ha consentito di rinvenire, nascosti all’interno del baule posteriore, oltre 800 grammi di cocaina. In particolare c’erano 420 dosi da circa 1 grammo ciascuna, pronte per la distribuzione ad acquirenti, e 4 “tocchi” grezzi di cocaina, dal peso di circa 100 grammi ciascuno, ancora da lavorare.

Visto l'ingente quantitativo di droga sequestrato, il cui valore al dettaglio è stimato intorno ai 100.000 euro una volta immessa sul mercato, la perquisizione è stata estesa anche all'abitazione del giovane. Qui i militari hanno sequestrato vari telefoni cellulari.

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato dichiarato in stato di arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Spoleto, che conduce le indagini, posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida.

Colpo allo spaccio a Foligno

L'intervento, che ha consentito di impedire l’immissione, in particolare sul mercato folignate, di una considerevole quantità di cocaina, testimonia la costante e sinergica presenza sul territorio dei reparti della Compagnia Carabinieri di Foligno e delle Stazioni dipendenti, impegnati nel monitoraggio delle arterie di comunicazione e nella repressione delle filiere di approvvigionamento di sostanze illecite, a garanzia della sicurezza della collettività.