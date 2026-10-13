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13 ottobre 2026
2 min di lettura
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Un traguardo che ci rende orgogliosi: congratulazioni a Giorgia Crispini, neo dottoressa della Sapienza

Scopri il traguardo di Giorgia Crispini, laureata alla Sapienza con una tesi sulla generazione Alfa. Orgoglio per Tuttoggi.info e Media Marketer!

Un traguardo che ci rende orgogliosi: congratulazioni a Giorgia Crispini, neo dottoressa della Sapienza

Giorgia Crispini

Mercoledì 7 ottobre Giorgia Crispini ha discusso la sua tesi di laurea magistrale alla Sapienza Università di Roma, raggiungendo un importante traguardo nel proprio percorso di formazione.

Il titolo della tesi, “La socializzazione al consumo della Generazione Alpha negli ambienti digitali algoritmici: implicazioni per il marketing”, affronta un tema di grande attualità, che intreccia dinamiche sociali, comportamenti di consumo e nuove generazioni, offrendo spunti di riflessione significativi anche per chi lavora ogni giorno nel mondo della comunicazione digitale.

Per la squadra di Tuttoggi.info e Media Marketer, questo risultato ha un significato ancora più speciale. Giorgia è da anni una presenza fondamentale del gruppo, un vero e proprio pilastro della redazione di Tuttoggi.info e del reparto social e web di Media Marketer.

Precisa, puntuale, entusiasta: qualità che chi lavora al suo fianco conosce bene e che fanno di lei una risorsa preziosa, dentro e fuori dalla redazione. Una collega che affronta ogni impegno con serietà e spirito positivo, mettendo a disposizione della squadra le proprie capacità e la voglia di crescere, imparare e affrontare nuove sfide.

A Giorgia Crispini vanno le congratulazioni di tutta la squadra di Tuttoggi.info e Media Marketer, che festeggia con affetto e orgoglio questo traguardo, felice di averla al proprio fianco e di poter condividere con lei questo momento speciale.

Complimenti, dottoressa Giorgia!

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Spoleto

Parole chiave

Giorgia Crispini laurea Sapienza generazione Alfa tesi di laurea socializzazione al consumo

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