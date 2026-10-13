Paura nelle prime ore del giorno di oggi (martedì 13 ottobre) per un anziano scomparso da casa, a Orvieto. L'allarme ai vigili del fuoco è scattato intorno alle 5 del mattino: l'uomo si era allontanato da casa in stato confusionale nei pressi del fiume nella zona di Ciconia.

Dopo circa un'ora di ricerche è stato trovato dai vigili del fuoco con i piedi nel fiume, in ipotermia e con delle lievi e escoriazioni. L'anziano è stato quindi affidato ai sanitari del 118 intervenuti con un'ambilanza. Sul posto presenti anche i carabinieri di Orvieto.