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13 ottobre 2026
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Anziano scompare, trovato in ipotermia coi piedi nel fiume

Orvieto: anziano scomparso ritrovato dai vigili del fuoco in ipotermia con i piedi nel fiume. Intervento del 118 e carabinieri. Scopri di più.

Anziano scompare, trovato in ipotermia coi piedi nel fiume

Paura nelle prime ore del giorno di oggi (martedì 13 ottobre) per un anziano scomparso da casa, a Orvieto. L'allarme ai vigili del fuoco è scattato intorno alle 5 del mattino: l'uomo si era allontanato da casa in stato confusionale nei pressi del fiume nella zona di Ciconia.

Dopo circa un'ora di ricerche è stato trovato dai vigili del fuoco con i piedi nel fiume, in ipotermia e con delle lievi e escoriazioni. L'anziano è stato quindi affidato ai sanitari del 118 intervenuti con un'ambilanza. Sul posto presenti anche i carabinieri di Orvieto.

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Orvieto

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anziano scomparso Orvieto ipotermia vigili del fuoco Ciconia

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