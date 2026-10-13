Piscina, dopo 19 mesi la riapertura: il 5 novembre si torna a nuotare dentro

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Dopo quasi 19 lunghi mesi di chiusura e un complesso cantiere di riqualificazione energetica e sismica, la piscina comunale di Città di Castello si appresta a riaprire i battenti. La data cerchiata in rosso è quella di giovedì 5 novembre, preceduta da una conferenza stampa di presentazione prevista per il 29 ottobre.

Nel frattempo, Polisport aprirà le iscrizioni per i corsi della stagione invernale 2026-2027 già dal 15 ottobre presso il front-office dell'impianto di via Engels (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30, e il sabato mattina). Il primo ciclo di lezioni sarà trimestrale (da novembre 2026 a febbraio 2027), a 170 euro per il bisettimanale e 90 per il monosettimanale, mantenendo lo stesso costo a lezione applicato dalla stagione 2022-2023 (a cui si aggiunge la quota di iscrizione una tantum di 10 euro).

Confermate e potenziate anche le agevolazioni per i nuclei familiari: dal secondo al quarto componente le tariffe subiranno un abbattimento progressivo del 10%, 20% e 30%. Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al sabato secondo la consueta programmazione suddivisa per fasce d'età, dall'attività per i più piccoli fino ai corsi per adulti, nuoto master e agonismo.

Lo scontro politico in Consiglio: l'attacco dell'opposizione

Se l'utenza guarda con favore alla ripartenza, l’argomento è tornato a far discutere anche il Consiglio comunale, dove sono riemerse critiche sulla gestione dell'iter amministrativo e dei lavori, partiti il 29 gennaio 2025. Al centro del dibattito, l'interpellanza presentata da Emanuela Arcaleni (Castello Cambia), che ha puntato il dito contro il mancato rispetto del cronoprogramma originario e la necessità di ricorrere a mutui aggiuntivi, come quello da 350.000 euro acceso presso il Credito Sportivo per la sostituzione delle camere di filtraggio dell'acqua.

Un vero e proprio "errore di programmazione" secondo la capogruppo, che ha contestato i pesanti disagi patiti dalla cittadinanza - che ha goduto delle vasche all’aperto per soli due mesi -, la chiusura prolungata dell'impianto coperto e le mancate entrate economiche per il Comune nelle settimane scorse (la piscina esterna ha chiuso il 30 agosto scorso, ndr).

La replica dell'Amministrazione comunale

A rispondere all’interpellanza di Arcaleni in aula è stato il vicesindaco Giuseppe Bernicchi che, oltre ad aver confermato la data di riapertura, ha riconosciuto “la complessità tecnica e straordinaria di un cantiere calato su una struttura datata di oltre 40 anni”. L'amministrazione ha difeso la bontà degli interventi – finanziati originariamente con oltre 1,3 milioni di euro (un milione da fondi regionali e la quota restante cofinanziata dal Comune) – sottolineando che “le opere strutturali e impiantistiche eseguite garantiranno efficienza e sicurezza all'impianto per i prossimi decenni”.

Chiusa la parentesi delle vasche esterne estive – che, pur con un calo di presenze a fine agosto e la limitazione mattutina della vasca piccola per motivi di comfort termico, hanno registrato oltre 15.000 ingressi –, la città si avvia dunque a riappropriarsi (finalmente) della “sua” piscina.