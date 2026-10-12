Abbonati

Ricerca nel Sito

Oggi in Umbria
12 ottobre 2026
2 min di lettura
Amministratore

Incidente sul Raccordo, morti i due giovani

Non ce l'hanno fatta i due ragazzi (di 20 e 21 anni) che erano nell'auto che si è scontrata con un camion sul Raccordo allo svincolo di Passignano Ovest

Incidente sul Raccordo, morti i due giovani

Non ce l’hanno fatta i due ragazzi - 20 anni lei, 21 lui - che nella mattinata di oggi (lunedì 12 ottobre) erano rimasti gravemente feriti in un incidente lungo il Raccordo autostradale Perugia-Bettolle, nei pressi dello svincolo di Passignano Ovest.

I due giovani sono deceduti nel pomeriggio nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Perugia, dove erano stati trasportati dopo l’intervento del personale sanitario sul luogo dell’incidente. Le condizioni del ragazzo, alla guida della vettura, sono apparse disperate, tanto che per lui è stato deciso il trasporto con l’elisoccorso Nibbio.

Anche la ragazza che sedeva accanto a lui ha riportato lesioni molto gravi ed è arrivata all’ospedale in codice rosso.

Nel corso delle ore anche le condizioni della giovane sono peggiorate, sino alla tragica notizia del doppio decesso data nel tardo pomeriggio dall’ufficio stampa dell’Azienda ospedaliera di Perugia.

L’incidente si era verificato intorno alle 9.30 nei pressi dello svincolo di Passignano Ovest. La vettura su cui viaggiavano i due giovani, per cause in corso di accertamento sulla base dei rilievi effettuati dalla polizia stradale, è entrata in collisione con un mezzo pesante, in un tratto interessato da un restringimento della carreggiata per un cantiere.

Per consentire il soccorso dei due ragazzi feriti, estratti dalle lamiere dell’auto e affidati alle cure del personale medico, e i rilievi la viabilità, in quel tratto del Raccordo era rimasta interrotta a lungo; il transito su tutte e quattro le corsie è stato ristabilito soltanto intorno alle 16.

Tag

Trasimeno

Parole chiave

ragazzi morti incidente passignano raccordo nibbio polizia stradale vigili del fuoco

Articoli correlati

Notizie dall’Umbria tra fatti, analisi e contesto. TuttOggi racconta il territorio a partire da chi lo vive, ci lavora e lo costruisce ogni giorno.

TUTTOGGI.INFO Edito da Associazione Culturale TUTTOGGI Piazza Sansi 5 | 06049 Spoleto (PG) CF 93026830542 | PI 03699290544 Iscrizione al Registro per la Pubblicazione di Giornali e Periodici del Tribunale di Spoleto n. 05/2007 del 18/09/2007 Iscrizione al ROC n. 33578 La testata percepisce i contributi statali diretti ai sensi del D. Lgs. 70/2017, sulla base della delega conferita come previsto dalla L. 198/2016 - Trasparenza.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

TuttOggi.info è una testata associata all'Unione Stampa Periodica Italiana USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso quello digitale, e ha come scopo rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela degli interessi professionali, morali e materiali dell'intera categoria.

DISCLAIMER PUBBLICITA’

La pubblicità su questo giornale viene segnalata in modo trasparente. Gli sponsor ospitati su TuttOggi.info acquistano appositi spazi in cui appaiono banner grafici o redazionali commerciali pubblicati nella sezione "Vetrina".

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video contrassegnati da © è vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale, se non autorizzata senza il consenso scritto dell’editore. Il logo di TuttOggi è stato realizzato da ElisabettaSeverini.com

PRIVACY POLICY E COOKIE POLICY

CONTATTI

Tutti i Riferimenti per metterti in contatto con i giornalisti di TuttOggi.info, segnalare notizie o risolvere problemi con il giornale

© 2026 TuttOggi

Built with Press Plus