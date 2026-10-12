Incidente sul Raccordo, morti i due giovani

Non ce l’hanno fatta i due ragazzi - 20 anni lei, 21 lui - che nella mattinata di oggi (lunedì 12 ottobre) erano rimasti gravemente feriti in un incidente lungo il Raccordo autostradale Perugia-Bettolle, nei pressi dello svincolo di Passignano Ovest.

I due giovani sono deceduti nel pomeriggio nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Perugia, dove erano stati trasportati dopo l’intervento del personale sanitario sul luogo dell’incidente. Le condizioni del ragazzo, alla guida della vettura, sono apparse disperate, tanto che per lui è stato deciso il trasporto con l’elisoccorso Nibbio.

Anche la ragazza che sedeva accanto a lui ha riportato lesioni molto gravi ed è arrivata all’ospedale in codice rosso.

Nel corso delle ore anche le condizioni della giovane sono peggiorate, sino alla tragica notizia del doppio decesso data nel tardo pomeriggio dall’ufficio stampa dell’Azienda ospedaliera di Perugia.

L’incidente si era verificato intorno alle 9.30 nei pressi dello svincolo di Passignano Ovest. La vettura su cui viaggiavano i due giovani, per cause in corso di accertamento sulla base dei rilievi effettuati dalla polizia stradale, è entrata in collisione con un mezzo pesante, in un tratto interessato da un restringimento della carreggiata per un cantiere.

Per consentire il soccorso dei due ragazzi feriti, estratti dalle lamiere dell’auto e affidati alle cure del personale medico, e i rilievi la viabilità, in quel tratto del Raccordo era rimasta interrotta a lungo; il transito su tutte e quattro le corsie è stato ristabilito soltanto intorno alle 16.