Due giornate per mettere alla prova il sistema comunale di protezione civile, con una simulazione ad ampio raggio e un confronto pubblico sui cambiamenti climatici: a Spoleto arriva “Ponziano 2026”, l’esercitazione che coinvolge amministrazione, volontariato, scuole ed enti tecnici, dopo la positiva esperienza dello scorso anno che si era concentrata sull’emergenza sismica.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Spoleto insieme alla Consulta giovanile comunale e alle componenti del sistema comunale di protezione civile, punta a testare il nuovo Piano, verificando procedure, tempi di risposta e coordinamento. L’attività rientra anche negli impegni assunti per il mantenimento della certificazione ambientale EMAS, che prevede un’esercitazione almeno biennale.

Calendario e luoghi

Venerdì 16 e sabato 17 ottobre 2026 sono le date chiave. La prima giornata si apre alle ore 9 all’Auditorium dell’Istituto “Rolando Lanari” della Polizia di Spoleto con il convegno “ProClima”. La seconda giornata è dedicata ai test operativi sul territorio con l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC).

Cosa verrà messo alla prova

Il programma prevede una verifica puntuale di procedure e strumenti. In sintesi:

Applicazione del Piano comunale e dei relativi protocolli.

Tempi di risposta e gestione dei flussi informativi tra uffici, enti e volontari.

Coordinamento interforze e addestramento del personale.

Funzionalità dei mezzi, comprese idrovore e mezzi anfibi.

Tutti gli aspetti saranno osservati in relazione a uno scenario di rischio idraulico e idrogeologico.

Il convegno “ProClima”

Venerdì 16 ottobre l’Auditorium dell’Istituto “Rolando Lanari” ospita “ProClima”, un incontro dedicato ai cambiamenti climatici con circa 300 studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio. Il confronto affronterà il tema da prospettiva scientifica, istituzionale, economica e sanitaria, con attenzione a ondate di calore, inquinamento atmosferico, eventi meteorologici estremi e nuove sfide per la salute pubblica.

Il convegno sarà aperto dai saluti istituzionali del sindaco Andrea Sisti, dell’On. Emanuele Prisco, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, del consigliere regionale Stefano Lisci e del dott. Simone Pineschi, direttore dell'Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato “Rolando Lanari”. Dopo i saluti di Alessandro Campana, presidente della Consulta Giovanile Comunale di Spoleto e di Roberto Bastianelli, presidente Avis Spoleto interverranno il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli, il prof. Carlo Rondinini, Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, Sandro Costantini, dirigente del Servizio Protezione civile della Regione Umbria, RIMU Clima, Servizio Protezione Civile ed Emergenze/Servizio Rischio idraulico, tutela e valorizzazione delle risorse idriche e adattamento ai cambiamenti climatici, le dottoresse Maria Chiara Catena e Maryam Fatèmi Far della Regione Umbria ed il dott. Nando Scalpelli. L’incontro sarà moderato dal dott. Andrea Sconocchia dell’ARPA Umbria, mentre le conclusioni del convegno saranno affidate a Thomas De Luca, assessore regionale all’Energia, all’Ambiente, all’Adattamento e alla Mitigazione dei cambiamenti climatici.

Lo scenario operativo di sabato

Sabato 17 ottobre parte l’esercitazione con l’attivazione del COC a seguito della simulazione di allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico. Lo scenario ipotizza esondazioni del Tessino e del Marroggiolo, con criticità a Pontebari, lungo viale Guglielmo Marconi e nell’area di Montarello fino ai Due Ponti.

Interruzioni di viabilità e definizione di percorsi alternativi.

Evacuazione di una struttura per persone non o parzialmente autosufficienti, di ambulatori medici e di edifici di culto.

Allestimento di un’area di accoglienza e attività di soccorso.

La simulazione considera l’interazione tra le piene di Tessino, Marroggiolo e Marroggia, con possibili rigurgiti e ostruzioni dei ponti per materiali trascinati dalla piena. È previsto il monitoraggio di infrastrutture e edifici strategici, oltre ai piani terra degli edifici nelle aree più esposte.

Partecipazione e servizi alla comunità

Alle operazioni parteciperanno le organizzazioni di volontariato del sistema comunale, i Dipartimenti del Comune di Spoleto che compongono il COC e gli enti del sistema di protezione civile: Dipartimento della Protezione Civile, Regione Umbria, Colonna mobile regionale del volontariato, ANCI Umbria Prociv, Vigili del Fuoco, ASL Umbria 2, ASE e Valle Umbra Servizi. Parteciperà anche l’Ente Nazionale Sordi (ENS) sezione di Perugia.

Le attività di accoglienza legate al vettovagliamento saranno curate con l’Istituto Alberghiero “De Carolis” di Spoleto: oltre 100 ragazzi prepareranno i pasti utilizzando la cucina mobile di emergenza della Regione Umbria.

Perché conta per l’Umbria

“Ponziano 2026” rafforza la resilienza locale su un rischio, quello idrogeologico, che incide sulla qualità della vita, sulla sicurezza urbana e sull’economia. L’integrazione tra formazione, volontariato e strutture operative costruisce competenze replicabili in altri comuni umbri, favorendo una cultura della prevenzione e dell’adattamento ai cambiamenti climatici.

Prospettive

L’esercitazione rappresenta un banco di prova per procedure e cooperazione interistituzionale. I risultati attesi possono orientare aggiornamenti del Piano, migliorare la comunicazione con i cittadini e ottimizzare l’uso delle attrezzature. In questa direzione, il coinvolgimento di scuole e giovani rafforza la continuità generazionale delle competenze, elemento decisivo per un modello umbro di protezione civile moderno, inclusivo e sostenibile.