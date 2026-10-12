Papa Leone XIV nei prossimi giorni dovrà essere operato per rimuovere un nodulo al polmone: un’operazione che dovrebbe tenersi forse già martedì 13 ottobre e che prevede un periodo di degenza di una settimana. Ad annunciarlo alla fine della preghiera dell’Angelus di domenica 11 ottobre in piazza San Pietro, a Roma, è stato lo stesso pontefice.

“I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stata in una fase molto iniziale e ben localizzato”, le parole del Papa, atteso ad Assisi per fine mese. Un appuntamento che ora è in forse, anche visto che, dopo l’operazione al Gemelli, il prossimo impegno confermato è il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù, previsto dal 6 al 17 novembre.

Da Assisi, intanto, tanti i messaggi di preghiera: "Dalle comunità ecclesiali di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, terre di santi, giunga al Santo Padre la nostra vicinanza per l'intervento chirurgico al quale dovrà sottoporsi. Gli assicuriamo - scrive il vescovo monsignor Felice Accrocca - il sostegno continuo della nostra preghiera, chiedendo al Signore la Sua piena e veloce guarigione". "Santo Padre Leone - il messaggio dei conventuali - vogliamo esprimerti la nostra gratitudine per la tua fiducia e umiltà nel condividere con tutti noi, con tutta la Chiesa, la notizia dell'operazione che subirai nei prossimi giorni. Noi frati della Basilica papale di san Francesco in Assisi ti assicuriamo la nostra preghiera - insieme a quella di tutti i fratelli e le sorelle che si uniscono alle nostre celebrazioni, di persona e online - affinché tu possa affrontare con la massima serenità questa difficoltà e soprattutto affinché tutto vada per il meglio. Dio ti benedica".

L’arrivo del Pontefice il 27 ottobre – secondo il programma diffuso nei giorni scorsi ma ora tutto da confermare – è previsto subito dopo pranzo con un saluto privato seguito dalla preghiera per i cristiani nella chiesa inferiore della basilica di San Francesco, con il Patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I e gli altri leader cristiani. In parallelo, in altri 13 luoghi di Assisi, si svolgeranno 13 preghiere per la pace, in base alla propria religione. Previste poi due meditazioni, di Papa Leone e del patriarca Bartolomeo e a seguire l’incontro comune con gli 80 leader religiosi con il messaggio finale del Papa.