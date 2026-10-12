Martedì 13 ottobre, dalle 9.30 alle 13.00, la Sala Convegni “M. Santoloci” di ARPA Umbria a Terni ospiterà il seminario “Investire nella resilienza urbana – Visione strategica e governance delle Nature-based Solutions (NbS)”, promosso da AURI in collaborazione con la Scuola di Alta Formazione Ambientale (SAFA) di ARPA Umbria.

L’iniziativa costituisce il quinto workshop regionale rivolto agli stakeholder del progetto europeo Interreg Europe Gov4Water, di cui AURI è partner capofila. Il progetto coinvolge autorità pubbliche e soggetti del settore idrico di sei Paesi europei e punta a migliorare la governance e le procedure di pianificazione integrata per una gestione dell’acqua più adeguata alle condizioni climatiche.

Al centro del seminario ci sarà l’integrazione delle Nature-based Solutions nelle politiche e nei progetti territoriali. Il confronto riguarderà le condizioni che ne consentono l’applicazione, dalla visione strategica alla governance, dalla conformità normativa alla sostenibilità economica degli interventi.

Dopo i saluti istituzionali di Andrea Sisti, presidente di AURI, Sandro Rossignoli, dirigente di AURI, illustrerà l’impiego delle Nature-based Solutions in relazione agli obiettivi strategici di Gov4Water. Seguirà l’intervento di Alfonso Morelli, Direttore Generale di ARPA Umbria.

Il programma proseguirà con Paolo Fratini, Amministratore Unico di Umbraflor, che parlerà dei nuovi modelli di gestione del verde; Alessandro Sebastiani di ENEA, con un approfondimento sulle soluzioni basate sulla natura per l’adattamento climatico delle città; e Carlo Calfapietra, Direttore del CNR IRET e Coordinatore di NbS Italy Hub, che affronterà il tema delle sinergie inter-istituzionali.

David Grohmann, Assessore all’Ambiente e alla Rigenerazione Urbana del Comune di Perugia, interverrà sull’integrazione delle NbS nei regolamenti edilizi e nei piani urbanistici. Per ARPA Umbria, Andrea Sconocchia, del Servizio Bonifiche e Progetti Speciali, approfondirà il rapporto tra Nature-based Solutions, verde tecnologico, Criteri Ambientali Minimi (CAM) e sviluppo della normativa tecnica.

A moderare l’incontro sarà Irene Costarelli, Direttrice del Dipartimento Umbria Nord di ARPA Umbria.