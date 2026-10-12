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12 ottobre 2026
2 min di lettura
Davide Baccarini

Scontro auto-camion sul raccordo Perugia-Bettolle, due feriti gravi

I vigili del fuoco hanno estratto le due persone intrappolate nell'abitacolo nei pressi dello svincolo di Passignano Ovest, intervenuto elisoccorso

Scontro auto-camion sul raccordo Perugia-Bettolle, due feriti gravi

Violento incidente stradale nella mattinata odierna (lunedì 12 ottobre), lungo il raccordo autostradale Perugia-Bettolle. Intorno alle ore 9.30, nei pressi dello svincolo di Passignano Ovest, un'auto e un mezzo pesante sono entrati in collisione in corrispondenza di un restringimento di carreggiata dovuto ad un cantiere stradale.

A causa del violentissimo impatto, i due occupanti a bordo della vettura sono rimasti intrappolati tra le lamiere. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Perugia, che hanno operato tempestivamente per estricare i due feriti gravi dall'abitacolo.

Entrambi i feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118 intervenuto sul posto. Vista la gravità delle lesioni riportate, il personale medico ha disposto il trasferimento d'urgenza in codice rosso per il conducente della vettura, elitrasportato tramite l'elisoccorso Nibbio. I vigili del fuoco ha inoltre provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell'intera area interessata dal sinistro.

Per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza e l'atterraggio dell'elisoccorso, la viabilità lungo il raccordo ha subito forti rallentamenti ed è stata temporaneamente interrotta. Sul posto sono intervenuti Polizia Stradale e personale Anas per i rilievi di rito finalizzati a ricostruire l'esatta dinamica dello scontro e per ripristinare la normale circolazione nel minor tempo possibile.

Tag

Castiglione del Lago Perugia Trasimeno

Parole chiave

perugia bettolle scontro auto camion raccordo feriti gravi

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