Gualdo Tadino protagonista su “Linea Verde Start”

Le tradizioni storiche, la maestria artigianale e i tesori artistici di Gualdo Tadino conquistano la prima rete nazionale. La celebre trasmissione di Rai 1 “Linea Verde Start”, condotta da Federico Quaranta e realizzata con il sostegno di Confartigianato nell'ambito di un progetto di promozione delle eccellenze umbre, ha acceso i riflettori sul patrimonio identitario della città. La puntata è disponibile in replica e streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Il viaggio tra i costumi storici e i Giochi de le Porte

Nel corso del racconto televisivo, che ha esplorato gli angoli più suggestivi e produttivi dell'Umbria, Gualdo Tadino si è ritagliato uno spazio di primo piano (a partire circa dal minuto 8 della trasmissione). Il viaggio del programma si è focalizzato sulla grande tradizione della rievocazione storica facendo tappa nella bottega artigiana Gelsi Costumi d'Arte, punto di riferimento fondamentale per la manifattura dei costumi storici de I Giochi de le Porte. Un'arte sartoriale che unisce ricerca filologica, abilità manuale e profonda passione per l'identità cittadina.

La Rocca Flea e il fascino della ceramica a lustro

L'itinerario alla scoperta delle eccellenze locali è proseguito all'interno della maestosa Rocca Flea, fortezza simbolo di Gualdo Tadino e prestigiosa sede museale che custodisce preziose testimonianze del passato. Le telecamere di Rai 1 hanno immortalato la bellezza del monumento e posto l'accento sulla celebre tecnica della maiolica a lustro oro e rubino, capolavoro dell'arte ceramica che tramanda una tradizione secolare fatta di creatività, alchimia e sapienza manifatturiera.