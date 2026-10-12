Abbonati

Ricerca nel Sito

Borghi & Futuro
12 ottobre 2026
2 min di lettura
Davide Baccarini

Gualdo Tadino protagonista su “Linea Verde Start”

Le eccellenze, l’artigianato e la Rocca Flea nella celebre trasmissione di Rai 1. La puntata è già disponibile in streaming

Gualdo Tadino protagonista su “Linea Verde Start”

Le tradizioni storiche, la maestria artigianale e i tesori artistici di Gualdo Tadino conquistano la prima rete nazionale. La celebre trasmissione di Rai 1 “Linea Verde Start”, condotta da Federico Quaranta e realizzata con il sostegno di Confartigianato nell'ambito di un progetto di promozione delle eccellenze umbre, ha acceso i riflettori sul patrimonio identitario della città. La puntata è disponibile in replica e streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Il viaggio tra i costumi storici e i Giochi de le Porte

Nel corso del racconto televisivo, che ha esplorato gli angoli più suggestivi e produttivi dell'Umbria, Gualdo Tadino si è ritagliato uno spazio di primo piano (a partire circa dal minuto 8 della trasmissione). Il viaggio del programma si è focalizzato sulla grande tradizione della rievocazione storica facendo tappa nella bottega artigiana Gelsi Costumi d'Arte, punto di riferimento fondamentale per la manifattura dei costumi storici de I Giochi de le Porte. Un'arte sartoriale che unisce ricerca filologica, abilità manuale e profonda passione per l'identità cittadina.

La Rocca Flea e il fascino della ceramica a lustro

L'itinerario alla scoperta delle eccellenze locali è proseguito all'interno della maestosa Rocca Flea, fortezza simbolo di Gualdo Tadino e prestigiosa sede museale che custodisce preziose testimonianze del passato. Le telecamere di Rai 1 hanno immortalato la bellezza del monumento e posto l'accento sulla celebre tecnica della maiolica a lustro oro e rubino, capolavoro dell'arte ceramica che tramanda una tradizione secolare fatta di creatività, alchimia e sapienza manifatturiera.

Tag

Gualdo Tadino

Parole chiave

gualdo tadino rocca flea linea verde puntata rai 1

Articoli correlati

Notizie dall’Umbria tra fatti, analisi e contesto. TuttOggi racconta il territorio a partire da chi lo vive, ci lavora e lo costruisce ogni giorno.

TUTTOGGI.INFO Edito da Associazione Culturale TUTTOGGI Piazza Sansi 5 | 06049 Spoleto (PG) CF 93026830542 | PI 03699290544 Iscrizione al Registro per la Pubblicazione di Giornali e Periodici del Tribunale di Spoleto n. 05/2007 del 18/09/2007 Iscrizione al ROC n. 33578 La testata percepisce i contributi statali diretti ai sensi del D. Lgs. 70/2017, sulla base della delega conferita come previsto dalla L. 198/2016 - Trasparenza.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

TuttOggi.info è una testata associata all'Unione Stampa Periodica Italiana USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso quello digitale, e ha come scopo rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela degli interessi professionali, morali e materiali dell'intera categoria.

DISCLAIMER PUBBLICITA’

La pubblicità su questo giornale viene segnalata in modo trasparente. Gli sponsor ospitati su TuttOggi.info acquistano appositi spazi in cui appaiono banner grafici o redazionali commerciali pubblicati nella sezione "Vetrina".

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video contrassegnati da © è vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale, se non autorizzata senza il consenso scritto dell’editore. Il logo di TuttOggi è stato realizzato da ElisabettaSeverini.com

PRIVACY POLICY E COOKIE POLICY

CONTATTI

Tutti i Riferimenti per metterti in contatto con i giornalisti di TuttOggi.info, segnalare notizie o risolvere problemi con il giornale

© 2026 TuttOggi

Built with Press Plus