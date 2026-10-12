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12 ottobre 2026
2 min di lettura
Davide Baccarini

Agguato in pieno giorno, giovane accoltellato al fianco dopo lite furibonda

La vittima è stata colpita ripetutamente al fianco sinistro in una zona centralissima di Terni, trasportato d'urgenza al pronto soccorso

Agguato in pieno giorno, giovane accoltellato al fianco dopo lite furibonda

Un agguato in piena regola si è consumato nella tarda mattinata di domenica (11 ottobre) nel cuore di Terni. Un giovane di origini pakistane è stato aggredito e raggiunto da diversi fendenti al fianco sinistro in via dell’Annunziata, nelle immediate vicinanze del parco "La Passeggiata".

La dinamica violenta si è consumata in pochi istanti, lasciando sotto choc i residenti e i passanti della zona centrale. Secondo le prime ricostruzioni investigative e le testimonianze raccolte sul posto, tutto sarebbe iniziato quando il ragazzo è uscito dall'abitazione della fidanzata. Ad attenderlo c'era un'auto con a bordo almeno due persone.

Dal mezzo sono scesi fulmineamente due giovani: uno di loro si è diretto con fare minaccioso verso la vittima, colpendola ripetutamente al fianco sinistro, prima di risalire a bordo della vettura e a darsi alla fuga.

L'allarme lanciato immediatamente ha fatto arrivare sul posto la Polizia di Stato, il personale della Polizia Scientifica e i sanitari del 118. Il ferito è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria di Terni per essere sottoposto alle cure mediche necessarie.

Gli investigatori della Squadra Mobile sono tuttora al lavoro per stringere il cerchio attorno ai responsabili. Da quanto trapela nelle ultime ore, il movente dell'aggressione andrebbe ricercato in un acceso diverbio scoppiato tra i coinvolti già nella serata di sabato, sfociato poi nel sanguinoso regolamento di conti in pieno giorno.

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Terni

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