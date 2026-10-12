In occasione della 76ª Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, promossa da Anmil con il tema "Potrebbe essere chiunque", l’Umbria fa il punto su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I dati Inail del primo semestre 2026 delineano un quadro particolare: denunce di infortunio in crescita del 5,8% (3.839 casi contro 3.630 dello stesso periodo 2025, escludendo gli studenti), mentre i decessi sul lavoro calano da 10 a 6. Nei primi sette mesi, la regione risulta tra quelle italiane con il calo più marcato dei casi mortali.

I dati in Umbria: un quadro da leggere oltre le cifre

I numeri non bastano da soli, ma orientano le priorità. In Umbria la fotografia Inail evidenzia una riduzione delle morti e un contemporaneo aumento degli infortuni. Un segnale che impone di rafforzare le strategie di prevenzione, dalla formazione alla vigilanza, in particolare nei contesti a maggior rischio.

3.839 denunce di infortunio nel primo semestre 2026 (esclusi gli studenti), contro 3.630 del 2025: +5,8% .

Decessi sul lavoro in calo: da 10 a 6. Nei primi sette mesi, Umbria tra le regioni con la diminuzione più marcata dei casi mortali.

Le parole della presidente Proietti

Nel giorno di commemorazione, la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha richiamato il valore umano dietro ogni statistica e ribadito la centralità della prevenzione nella vita produttiva umbra.

"Nella giornata di oggi – dichiara la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti – il primo pensiero va alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno perso la vita mentre svolgevano il proprio lavoro, alle loro famiglie e a chi convive ogni giorno con le conseguenze di un infortunio o di una malattia professionale. Dietro ogni numero c'è una persona, una famiglia, una comunità ferita. Non c'è nulla di fatale in una morte sul lavoro: c'è sempre una prevenzione che poteva essere fatta meglio".

"Il calo dei decessi registrato nei primi mesi del 2026 è un segnale che accogliamo con rispetto, non con soddisfazione – prosegue la presidente –. Anche una sola vittima è una sconfitta per tutti. E non possiamo ignorare che gli infortuni continuano ad aumentare: significa che ogni giorno, nelle nostre aziende, nei cantieri, nei campi e sulle strade, troppe persone si fanno male. La crescita degli incidenti nel tragitto casa-lavoro ci dice inoltre che la sicurezza non finisce ai cancelli dell'azienda. Riguarda anche la mobilità, i turni, i tempi di vita e di lavoro".

"La sicurezza sul lavoro è e resterà una priorità assoluta per l'Umbria. Abbiamo rafforzato la vigilanza nei cantieri e attivato i piani mirati di prevenzione per l'edilizia e per i settori con esposizioni critiche. Ora dobbiamo fare un passo in più: trasformare la sicurezza da risposta all'emergenza in una politica strutturale, insieme a Prefetture, Ispettorato, Inail, Anmil, parti sociali, imprese e scuole. Ciò significa controlli più mirati dove il rischio è più alto e una formazione che sia davvero efficace, non un adempimento formale. Una formazione accessibile anche ai lavoratori stranieri, ai più giovani e a chi è appena entrato in azienda”.

Prevenzione strutturale: azioni e priorità

Il messaggio istituzionale converge su un punto chiave: trasformare la sicurezza da reazione all’emergenza a politica strutturale. In Umbria questo approccio riguarda l’intero ecosistema del lavoro, dai cantieri all’agroalimentare, fino alla logistica e alla mobilità quotidiana.

Vigilanza rafforzata nei cantieri e piani mirati di prevenzione nei settori con esposizioni critiche.

Controlli basati sul rischio , concentrati dove gli indici di pericolo sono più elevati.

Formazione efficace e non meramente formale, accessibile a lavoratori stranieri, giovani e neoassunti.

Alleanze territoriali con Prefetture, Ispettorato, Inail, Anmil, parti sociali, imprese e scuole per una cultura condivisa della prevenzione.

Impatto per la comunità umbra

I dati segnalano una riduzione della mortalità che va consolidata e una frequenza infortunistica che richiede attenzione costante. Per lavoratrici e lavoratori significa maggiore tutela lungo tutto il ciclo produttivo e nel tragitto casa-lavoro; per le imprese, l’urgenza di investire in organizzazione sicura, tempi di lavoro sostenibili e competenze aggiornate. Per le scuole e i percorsi formativi, l’opportunità di integrare stabilmente la sicurezza nei curricula come competenza trasversale.

Prospettive: dalla memoria all’azione

La 76ª Giornata nazionale, con il richiamo di Anmil e il tema "Potrebbe essere chiunque", invita a un salto di qualità: consolidare ciò che funziona, estendere le buone pratiche e misurare con regolarità gli esiti delle azioni intraprese. In Umbria la rotta è tracciata su prevenzione, vigilanza, formazione e collaborazione interistituzionale. La sfida è rendere questi pilastri permanenti, capaci di ridurre gli infortuni e di azzerare, per quanto possibile, le morti sul lavoro.

La direzione è chiara e condivisa: un lavoro dignitoso è un lavoro sicuro. È un obiettivo che interpella istituzioni, imprese, mondo educativo e comunità, per trasformare il rispetto delle regole in cultura diffusa e quotidiana.