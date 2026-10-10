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10 ottobre 2026
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Incidente a Santa Maria: anziano in ospedale dopo scontro tra due auto

Scopri l'intervento dei Vigili del Fuoco oggi a Santa Maria degli Angeli per un grave incidente stradale. Dettagli e aggiornamenti sul soccorso.

Incidente a Santa Maria: anziano in ospedale dopo scontro tra due auto

Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, 10 ottobre, a Santa Maria degli Angeli, in via Protomartiri Francescani, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture, scontratesi frontalmente.

I caschi rossi assisani sono intervenuti intorno alle ore 15:30. Al momento dell'arrivo sul posto, due sanitari fuori servizio e un vigile del fuoco in congedo stavano già praticando il massaggio cardiaco a uno degli occupanti delle vetture, rimasto incosciente a seguito dell'impatto.

In attesa dell'arrivo del personale sanitario, i pompieri hanno proseguito le manovre di rianimazione, utilizzando anche il defibrillatore semiautomatico esterno. La persona soccorsa è stata successivamente trasportata in ospedale con l'elisoccorso del 118.

Tag

Assisi

Parole chiave

incidente stradale Vigili del Fuoco Santa Maria degli Angeli elisoccorso rianimazione

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