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10 ottobre 2026
2 min di lettura
Flavia Pagliochini

Infermiere aggredito al pronto soccorso, la Usl Umbria 1 si costituisce parte civile

Usl Umbria 1 si costituisce parte civile per l'aggressione a un infermiere a Città di Castello. Ferma condanna e impegno contro la violenza.

Infermiere aggredito al pronto soccorso, la Usl Umbria 1 si costituisce parte civile

La Usl Umbria 1 si costituirà parte civile nel procedimento giudiziario relativo all’aggressione ai danni di un infermiere del Pronto soccorso dell’ospedale di Città di Castello, avvenuta nella serata di venerdì 9 ottobre. Il sanitario è stato spintonato da un uomo, è caduto a terra e ha riportato un trauma cranico e altre lesioni, con una prognosi di 15 giorni.

La Direzione generale dell’Azienda sanitaria, insieme alla presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e alla direttrice regionale Salute e Welfare, Daniela Donetti, ha espresso la più ferma condanna per l’accaduto, manifestando solidarietà e vicinanza al professionista aggredito.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo si era presentato al Pronto soccorso ed era stato preso in carico dal triage alle 17.29, ricevendo un codice di bassa priorità. Durante l’attesa avrebbe manifestato ripetuti atteggiamenti di insofferenza nei confronti del personale sanitario, che lo avrebbe più volte rassicurato, spiegando che medici e infermieri erano impegnati nell’assistenza di pazienti con condizioni cliniche più urgenti.

Intorno alle 19 si sarebbe verificata l’aggressione fisica. L’uomo avrebbe spintonato l’infermiere in servizio, facendolo cadere a terra e provocando momenti di tensione all’interno del reparto. Il sanitario è stato immediatamente soccorso dai colleghi e ha riportato un trauma cranico e altre lesioni, con una prognosi di 15 giorni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia tifernate, che hanno raccolto le prime testimonianze e avviato la denuncia d’ufficio nei confronti dell’uomo. In considerazione del quadro clinico della persona coinvolta e della necessità di gestire le conseguenze emotive dell’episodio, l’uomo è stato trattenuto dai sanitari e risulta attualmente ricoverato presso l’ospedale.

Con l’annuncio della costituzione di parte civile, la Usl Umbria 1 ribadisce la volontà di contrastare con fermezza ogni forma di violenza nei confronti degli operatori sanitari, affinché simili episodi vengano denunciati e perseguiti e non si ripetano in futuro. L’Azienda rinnova infine il proprio impegno nella tutela della sicurezza di medici, infermieri e di tutto il personale sanitario, che ogni giorno garantisce assistenza e cura ai cittadini con professionalità e dedizione.

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Città di Castello

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