Negli ultimi giorni è tornato in modo allarmante il problema della puzza che proviene dal mangimificio “4Fish” situato nella zona industriale di Sabbione. Molte zone della città, soprattutto quella Nord e fino a Cardeto (e in alcune giornate fino al centro storico) sono attanagliate da fenomeni odorigeni che creano forti disagi alla cittadinanza. Nella giornata di oggi 10 ottobre la puzza è particolarmente pungente e abbiamo avuto modo di raccogliere alcune testimonianze.

Vestiti intrisi di puzza e aria irrespirabile

“Questa mattina non si respira – dice un residente del quartiere Cardeto appena uscita da un panificio – c'è una puzza che ha invaso tutto il quartiere e ormai è così da qualche giorno. Siamo costretti a respirare quasi quotidianamente questi odori che sono diventati onestamente insopportabili”.

“Qui a Borgo Rivo da alcuni giorni l'aria è irrespirabile – dice invece una signora che risiede nella zona Nord della città – non solo. L'altro giorno sono stata costretta a lavare di nuovo il bucato appena ritirato perché i vestiti erano intrisi di puzza. La situazione sta diventando pesante”.

“L'altro giorno stavo camminando in zona – commenta un residente di Campitelli – e a un certo punto mi è venuto mal di stomaco per la forte puzza che c'era nell'aria. Così non si può andare avanti”.

4Fish e abbattimento odori

Il problema è di lungo corso, tanto che la I Commissione consiliare, lo scorso 2 aprile 2026, aveva effettuato in sopralluogo in via Mercurio. Nell'occasione l'ingegnere Alan Tonon (uno dei massimi esperti in materia in Italia in Olfattometria Industriale) e il titolare dell'azienda Rodolfo Rossi avevano spiegato come i fenomeni odorigeni, in seguito alle misure adottate già dal 2025, fossero stati abbattuti in larga misura, circostanza confermata anche dal presidente della Commissione Andrea Sterlini ed dal vicesindaco Paolo Tagliavento che hanno confermato un abbattimento di circa il 90% degli odori rispetto agli anni in cui l'emergenza era diventata una questione centrale del dibattito politico in città. In particolare due impianti con tecnologia norvegese al plasma freddo avrebbero fatto la differenza nei numeri, ma, a quanto sembra, non nei 'nasi' dei ternani.

Attesa per nuova autorizzazione AUA dalla Regione

Infatti, il prossimo 13 ottobre, il problema verrà affrontato in IV Commissione Consiliare Permanente Controllo e Garanzia nell'ambito della quale verrà ascoltato anche l'assessore con delega all'Ambiente Gabriele Ghione per un ”Approfondimento in merito alle percezioni maleodoranti segnalate dalla cittadinanza relativamente allo stabilimento 4Fish e verifica del procedimento AUA”. I nuovi sistemi tecnologici di abbattimento degli odori installati dall'azienda infatti richiedono la formalizzazione amministrativa e l'aggiornamento dell'AUA tramite un nuovo protocollo di gestione e manutenzione degli impianti concordato con la Regione Umbria e una conferenza di servizi dedicata.

Gli interventi di Verdecchia e Pastura

Sulla questione erano intervenuti anche i consiglieri Verdecchia e Pastura: "Terni non può essere una città che puzza. Il fatto che le emissioni odorigene provenienti dal mangimificio 4Fish siano ancora percepite distintamente - avevano dichiarato a fine settembre i consiglieri comunali Guido Verdecchia e Roberto Pastura - impone un cambio di passo istituzionale. Siamo più di fronte a un disagio che investe la qualità della vita dell'intero capoluogo.

Prendiamo atto degli sforzi tecnologici che l'azienda ha dichiarato di aver messo in campo nel tempo, ma l'evidenza empirica, confermata dalle continue segnalazioni dei cittadini fin nel cuore di Terni, dimostra che l'obiettivo non è stato raggiunto. Amministrare significa guardare in faccia la realtà: la situazione attuale non è tollerabile. Per questo chiediamo che in Commissione Garanzia e Controllo vengano acquisiti formalmente tutti gli atti prodotti da Arpa Umbria, dall'Usl e dagli uffici comunali. Vogliamo analizzare i dati tecnici, le evidenze raccolte tramite il panel dei cittadini e, soprattutto, lo stato esatto del procedimento di revisione dell'Autorizzazione unica ambientale.

L'acquisizione della documentazione rappresenta il primo passo di un'azione politica che punta alla risoluzione strutturale del problema, senza lasciare zone d'ombra. Una volta fotografata la situazione in modo inconfutabile attraverso i documenti ufficiali, l'amministrazione comunale dovrà agire di conseguenza. Il tempo dell'attesa è esaurito. Se gli strumenti ordinari e le attuali prescrizioni si sono rivelati inefficaci, l'Ente ha il dovere di valutare l'adozione di provvedimenti più stringenti e immediati, compresi i poteri straordinari previsti in capo al Sindaco in materia di salute pubblica e decoro urbano. Il nostro obiettivo non è alimentare la polemica, ma imporre la ricerca, a ogni costo, di una soluzione definitiva che restituisca normalità ai cittadini".



